電動機車補助用光了！花東基金400名額用完 台東補助剩7千元
台東縣民購買電動機車，原本最高可補助1萬7000千元，其中1萬元來自花東基金挹注。縣府環保局表示，今年度花東基金所補助的400個名額上月用罄，但工業局仍有7000元補助，購車時記得申請。
環保局指出，新購買電動機車補助最高額度為1萬7000元，其中1萬元來由花東基金，另有工業局補助7000元。花東基金1月開始辦理電動機車補助申請作業，限額400個名額，今年跟往年一樣踴躍，已於上月27日申請額滿，目前僅剩中央補助額度可申請，民眾若買車，可由電動機車販售商協助代辦申請補助。
環保局提醒，花東基金加碼補助1萬元的車主須配合規定，領牌日起至2024年 12 月 31 日止，新購的電動機車禁止轉讓（過戶），並會針對受補助的新購電動機車車主進行不定期訪查，確認車子是否異動或限於台東縣內使用，請民眾務必配合回覆；若不配合或抽查判定不合格者，將由環保局撤銷補助，並追回補助款，若有任何問題可洽詢補助專線：089-238649。
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