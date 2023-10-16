電動機車補助用光了！花東基金400名額用完 台東補助剩7千元

台東縣民購買電動機車，原本最高可補助1萬7000千元，其中1萬元來自花東基金挹注。縣府環保局表示，今年度花東基金所補助的400個名額上月用罄，但工業局仍有7000元補助，購車時記得申請。

環保局指出，新購買電動機車補助最高額度為1萬7000元，其中1萬元來由花東基金，另有工業局補助7000元。花東基金1月開始辦理電動機車補助申請作業，限額400個名額，今年跟往年一樣踴躍，已於上月27日申請額滿，目前僅剩中央補助額度可申請，民眾若買車，可由電動機車販售商協助代辦申請補助。