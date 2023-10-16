快訊

華為新機7奈米製程突破美國封鎖 背後撐腰的是艾司摩爾

疑受以巴衝突影響 美房東軍刀狠桶巴裔6歲童26刀致死

高教龍頭也有招生危機？台大證實：15個寄存名額都在同一系

電動機車補助用光了！花東基金400名額用完 台東補助剩7千元

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
今年度花東基金所補助的400輛電動機車已經申請截止。圖／台東縣環保局提供
今年度花東基金所補助的400輛電動機車已經申請截止。圖／台東縣環保局提供

台東縣民購買電動機車，原本最高可補助1萬7000千元，其中1萬元來自花東基金挹注。縣府環保局表示，今年度花東基金所補助的400個名額上月用罄，但工業局仍有7000元補助，購車時記得申請。

環保局指出，新購買電動機車補助最高額度為1萬7000元，其中1萬元來由花東基金，另有工業局補助7000元。花東基金1月開始辦理電動機車補助申請作業，限額400個名額，今年跟往年一樣踴躍，已於上月27日申請額滿，目前僅剩中央補助額度可申請，民眾若買車，可由電動機車販售商協助代辦申請補助。

環保局提醒，花東基金加碼補助1萬元的車主須配合規定，領牌日起至2024年 12 月 31 日止，新購的電動機車禁止轉讓（過戶），並會針對受補助的新購電動機車車主進行不定期訪查，確認車子是否異動或限於台東縣內使用，請民眾務必配合回覆；若不配合或抽查判定不合格者，將由環保局撤銷補助，並追回補助款，若有任何問題可洽詢補助專線：089-238649。

台東縣環保局鼓勵民眾響應低碳綠生活，也建議遊客多選擇節能減碳交通工具。圖／台東縣環保局提供
台東縣環保局鼓勵民眾響應低碳綠生活，也建議遊客多選擇節能減碳交通工具。圖／台東縣環保局提供

電動機車 車主 台東

延伸閱讀

獨／垃圾別再汙染三峽水源 環保局設10移動監視器取締

機車大國電動化！產值破2兆 台灣減碳交通商機在哪？

彰化羽毛飼料廠飄惡臭已被罰421萬 今持續監測

4年送5萬輛！基隆青年公益電動機車今展示 中秋後開放申請

相關新聞

電動機車補助用光了！花東基金400名額用完 台東補助剩7千元

台東縣民購買電動機車，原本最高可補助1萬7000千元，其中1萬元來自花東基金挹注。縣府環保局表示，今年度花東基金所補助的...

增一公托、收托增額…宜蘭公托、準公托 明年可收托867人

公共托嬰中心需求大於供給，縣府持續協助鄉鎮市公所爭取前瞻計畫補助，預計明年宜蘭縣公共托嬰中心收托人數583人，若再加上私...

工程進度超過9成…大清水隧道重建 有望10月底完工

台9線159.3公里大清水明隧道今年初被邊坡大量崩塌土石壓毀，經公路局9個月重建，如今工程進度超過9成，整體工程有望10...

提升校園午餐品質 基隆明年加10元

基隆市深美國小食物中毒造成多人送醫，市長謝國樑昨宣布，明年第一季午餐補助再加10元，自設廚房學校每餐70元，團膳學校達到...

基隆無人機考場 最快下月上路

無人機運用範圍廣，考照人數增多，基隆之前缺乏合格場地，考生要遠赴外縣市，崇右影藝科技大學與專業無人機公司台續公司攜手，籌...

台東天后宮與信徒捐車 增救災量能

台東天后宮與賴文泰夫妻合力捐贈1輛皮卡救災車給台東縣消防局大豐分隊，昨辦捐車儀式，命名「台東天后宮暨泰今號」，消防局表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。