台東天后宮與信徒捐車 增救災量能

台東天后宮與賴文泰夫妻合力捐贈1輛皮卡救災車給台東縣消防局大豐分隊，昨辦捐車儀式，命名「台東天后宮暨泰今號」，消防局表示，皮卡車適合台東水域、山域地形，能發揮救援效能，提升台東消防救災量能。

台東天后宮昨在廣場辦車輛捐贈儀式，由副縣長王志輝、消防局長管建興代表接受，王志輝感謝天后宮及賴文泰夫妻，直言有外界協助汰換及增購車輛裝備，縣府團隊不用為相關預算傷腦筋。

天后宮董事長林有德表示，台東天后宮歷史可追溯至清朝，是東台灣民間宗教信仰中心，基於天上聖母博愛眾生精神，樂於捐助需要協助的團體及弱勢族群，2019年曾捐贈消防局1輛救護車，此次依照消防局需求，捐贈消防救災車，加上配備總價180萬元。

天后宮表示，聯名捐贈的賴文泰夫妻長期旅美經商，平日低調行善，因緣際會得知天后宮有意捐車，立即支持並專程回台參加捐贈式。

管建興說，新車配置給今年4月成立的大豐消防分隊，除一般救助勤務外，還可發揮「水域救援拖掛救援艇」及「山域救助」等勤務，如遇特殊地型，人員及裝備可快速抵達現場，有效提升一線同仁救災效能。