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工程進度超過9成…大清水隧道重建 有望10月底完工

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

台9線159.3公里大清水明隧道今年初被邊坡大量崩塌土石壓毀，經公路局9個月重建，如今工程進度超過9成，整體工程有望10月底完工，沿線仍有交通管制。今天起至18日上午9時至晚間8時，整點放行15分鐘，19日至31日，日間單線雙向機動管制，假日不管制，並且視工程情況提前或延後解除管制。

公路局東區養護工程分局長林文雄指出，大清水明隧道上月已建造鋼構工程，期間卻受颱風影響，現在正進行頂版架設作業。

北端管制點位於159.2公里大清水隧道南口，南端管制點為160.4公里錦文隧道南口。

林文雄表示，大清水隧道工程準備收尾，本周預計調整工作項目及排程，將視工程所需，安排白天機動管制或是每小時放行1次、夜間2小時放行1次等措施，會再公告管制的時段，不再像前期因常態性施工而長時段管制。

至於蘇花改仁水隧道154.9至158.1公里，去年發生湧水現象，公路局預計在路側挖埋1條直徑1公尺涵管，明天上午8時至下午5時將封閉北上車道；蘇花改中仁隧道北上車道也要施作排水系統工程，即日起至11月30日止，每天上午9時至下午5時，採整點放行10分鐘，南端管制點為154.15公里卡南橋處，用路人可改走台9丁線舊蘇花公路。

另外，台8線117.4公里關原災修路段近期受降雨影響，造成通行便道部分坍損，東工分局太魯閣工務段搶修團隊昨天完成臨時通道搶修，提供小型車通行，因限於後續路基加固補強施工需求、現有通行路幅限制，禁行總重逾3.5公噸以上大型車輛通行，預估19日完成路基加固，再行評估解除或調整限重措施。

蘇花改 車道 大清水隧道

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