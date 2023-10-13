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受颱風小犬影響車子受損 台東縣府：可拍照存證減免牌照稅

中央社／ 台東縣13日電

日前颱風小犬侵襲台東，造成許多車輛受損。台東縣政府提醒民眾，車子泡水、樹壓或毀損可辦理減免牌照稅，記得拍照存證。

台東縣政府稅務局今天發布新聞稿表示，因颱風車輛受損，記得拍照存證，並在受災日次日起30天內申辦牌照稅減免，台東縣稅務局將從速、從寬及從優主動協助車主辦理。

稅務局進一步說明，汽車、機車（151c.c.以上）因泡水受損或樹壓毀損車輛無法再使用者，車主先至監理站辦理報停或報廢手續，使用牌照稅按實際使用日數計徵，車輛所溢繳之使用牌照稅，即依車籍資料，自報停或報廢之日起停止課徵使用牌照稅，溢繳之稅額主動辦理退稅。

若車輛受損30日內可修復者，請檢具修車廠及里長證明，即按修車日數減免牌照稅。

稅務局表示，申請方式可採線上申請或書面申請，若為線上申請，可至台東稅務局網站首頁的災害損失稅捐減免全攻略專區申辦，也可利用財政部稅務入口網稅務線上申辦服務申請災害損失減免。

另書面申請部分，民眾可填寫申請書，以傳真、電話、郵寄或臨櫃台東稅務局、各鄉（鎮、市）公所或監理站稅務櫃檯辦理。

稅務局表示，車主只需於申請減免牌照稅時，附上存摺封面影本，溢繳稅額即直接匯入指定帳戶，快速又方便。

台東 車主 監理站

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