宜蘭稻鴨米獲殊榮 走向好吃米食

宜蘭三星鄉有機米產銷班第一班「稻鴨米」最近獲選為農糧署的全國10大績優農業產銷班，是農業界團體最高榮譽。稻鴨米由陳文連、陳晉恭父子共同經營，陳晉恭指出，國人飲食習慣改變，米食市場日漸萎縮，不能局限於過去的米飯思維，而是要走向精緻化與好吃的加工食品。

稻鴨米2017年獲選全國優良農業產銷班，今年更上層樓，榮獲全國10大績優農業產銷班，被稱為農業界團體「奧斯卡獎」。縣長林姿妙昨天赴稻鴨米廠區致贈匾額，感謝第一班對水稻產業的用心。

陳晉恭回憶，父親在養鴨巔峰時期曾是10多萬隻鴨子的老大，2001年和朋友合作發展稻鴨結合的有機米，成立三星有機米產銷班第一班，他當時本來在台北經商，得知父親的想法後回宜蘭幫忙行銷，一做就是20多年。

陳晉恭說，「稻鴨米」來自宜蘭特殊的一年一作環境，7月收割完後留下空窗時間，過去養鴨人家會用這段時間放養鴨子，吃掉田間的螺類、雜草，排泄物成為天然肥料，後來因為環保問題與養鴨規範更新，宜蘭不再能大量飼養，他父親乾脆讓鴨稻結合首創「稻鴨米」。

父親掌握養鴨技術與種稻經驗，兒子是商場能手，儘管最初幾年跌跌撞撞，還是熬過艱辛打響品牌知名度。陳晉恭說，農業是一門大學問，「農民看天吃飯」不是一句空話，須要經驗、科學與專業化管理，就算是高學歷的青農也應該認真向老農學習。

國人飲食型態改變，加上近年極端氣候，稻米產業面臨嚴峻挑戰。陳晉恭認為，必須跳出「稻作等於米飯」慣性思維，發展米餅、仙貝等即食加工品，並升級產業全面精緻化，最重要的是將「好吃」放在第一位，試種新品種時也會顧及口感味道。