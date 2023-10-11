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從萎縮的米食市場走出生路 宜蘭稻鴨米獲農業界奧斯卡
宜蘭三星鄉有機米產銷班第一班「稻鴨米」，近日獲選為農糧署「全國十大績優農業產銷班」，是農業界團體最高榮譽。稻鴨米由陳文連、陳晉恭父子共同經營，陳晉恭指出，國人飲食習慣改變，米食市場日漸萎縮，不能局限於過去的米飯思維，而是要走向精緻化與加工食品。
陳晉恭回憶，父親陳文連養鴨出身，巔峰時期曾是10多萬隻鴨子的老大，2001年和朋友合作，發展稻鴨結合的有機米，成立三星有機米產銷班第一班；陳晉恭當時本來在台北經商，得知父親的想法後回宜蘭幫忙行銷，想不到一做就是20多年。
陳晉恭說，「稻鴨米」的秘訣，來自宜蘭特殊的一年一作環境，稻田7月收割完後留下空窗時間，過去養鴨人家會用這段時間放養鴨子在稻田中，吃掉螺類、雜草，排泄物成為天然肥料，農民都相當歡迎；後來因為環保問題與養鴨規範更新，宜蘭不再能大量飼養，許多人往外縣市跑，他的父親則是乾脆讓鴨稻結合，成為全台首創的「稻鴨米」。
陳文連父子合作，父親掌握養鴨技術與種稻經驗，兒子則是商場老手，儘管最初幾年也跌跌撞撞，還是熬過艱辛打響品牌知名度。陳晉恭說，農業是一門大學問，「農民看天吃飯」不是一句空話，須要經驗、科學化與專業化管理，就算是高學歷的青農，也應該認真向老農學習。
20多年來，國人飲食型態改變，加上近年極端氣候的影響，稻米產業面臨嚴峻挑戰。陳晉恭認為，首要任務是跳出「稻作等於米飯」的慣性思維，積極發展米餅、仙貝等即食加工品，並升級產業全面精緻化，最重要的是將「好吃」放在第一位，即使農改場因應氣候變遷不斷推出新品種，他們配合試種時，也會顧及口感及味道。
稻鴨米2017年獲選全國優良農業產銷班，今年更上層樓，榮獲全國十大績優農業產銷班，被稱為農業界團體的奧斯卡獎。縣長林姿妙今天赴稻鴨米廠區，致贈匾額，感謝第一班對水稻產業的用心。
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