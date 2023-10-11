快訊

哈佛學生挺巴勒斯坦 投資大老要求校方公開名單以拒聘

誰下令提早20分鐘放國慶焰火？ 台中觀旅局長終於說了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從萎縮的米食市場走出生路 宜蘭稻鴨米獲農業界奧斯卡

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
陳文連（左）、陳晉恭（右）父子，攜手打造稻鴨米品牌，是老農與青農結合的典範。圖／稻鴨有機米提供
陳文連（左）、陳晉恭（右）父子，攜手打造稻鴨米品牌，是老農與青農結合的典範。圖／稻鴨有機米提供

宜蘭三星鄉有機米產銷班第一班「稻鴨米」，近日獲選為農糧署「全國十大績優農業產銷班」，是農業界團體最高榮譽。稻鴨米由陳文連、陳晉恭父子共同經營，陳晉恭指出，國人飲食習慣改變，米食市場日漸萎縮，不能局限於過去的米飯思維，而是要走向精緻化與加工食品。

陳晉恭回憶，父親陳文連養鴨出身，巔峰時期曾是10多萬隻鴨子的老大，2001年和朋友合作，發展稻鴨結合的有機米，成立三星有機米產銷班第一班；陳晉恭當時本來在台北經商，得知父親的想法後回宜蘭幫忙行銷，想不到一做就是20多年。

陳晉恭說，「稻鴨米」的秘訣，來自宜蘭特殊的一年一作環境，稻田7月收割完後留下空窗時間，過去養鴨人家會用這段時間放養鴨子在稻田中，吃掉螺類、雜草，排泄物成為天然肥料，農民都相當歡迎；後來因為環保問題與養鴨規範更新，宜蘭不再能大量飼養，許多人往外縣市跑，他的父親則是乾脆讓鴨稻結合，成為全台首創的「稻鴨米」。

陳文連父子合作，父親掌握養鴨技術與種稻經驗，兒子則是商場老手，儘管最初幾年也跌跌撞撞，還是熬過艱辛打響品牌知名度。陳晉恭說，農業是一門大學問，「農民看天吃飯」不是一句空話，須要經驗、科學化與專業化管理，就算是高學歷的青農，也應該認真向老農學習。

20多年來，國人飲食型態改變，加上近年極端氣候的影響，稻米產業面臨嚴峻挑戰。陳晉恭認為，首要任務是跳出「稻作等於米飯」的慣性思維，積極發展米餅、仙貝等即食加工品，並升級產業全面精緻化，最重要的是將「好吃」放在第一位，即使農改場因應氣候變遷不斷推出新品種，他們配合試種時，也會顧及口感及味道。

稻鴨米2017年獲選全國優良農業產銷班，今年更上層樓，榮獲全國十大績優農業產銷班，被稱為農業界團體的奧斯卡獎。縣長林姿妙今天赴稻鴨米廠區，致贈匾額，感謝第一班對水稻產業的用心。

水稻田中的鴨子慧時用螺類、雜草等對水田有害的生物，排泄物則是天然肥料，受到農民歡迎。圖／稻鴨有機米提供
水稻田中的鴨子慧時用螺類、雜草等對水田有害的生物，排泄物則是天然肥料，受到農民歡迎。圖／稻鴨有機米提供
宜蘭的稻作是一年一作，7月收割後留下空窗期，是放養鴨子的大好時刻。圖／稻鴨有機米提供
宜蘭的稻作是一年一作，7月收割後留下空窗期，是放養鴨子的大好時刻。圖／稻鴨有機米提供
宜蘭三星鄉稻鴨米榮獲全國十大績優農業產銷班，是農業界團體最高榮譽，縣長林姿妙今贈匾。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭三星鄉稻鴨米榮獲全國十大績優農業產銷班，是農業界團體最高榮譽，縣長林姿妙今贈匾。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭三星鄉有機米產銷班第一班「稻鴨米」成立20餘年，採取有機、生態的農作方式，產品不侷限於米飯，涵蓋米餅、仙貝等加工食品。圖／稻鴨有機米提供
宜蘭三星鄉有機米產銷班第一班「稻鴨米」成立20餘年，採取有機、生態的農作方式，產品不侷限於米飯，涵蓋米餅、仙貝等加工食品。圖／稻鴨有機米提供

宜蘭 鴨子

延伸閱讀

2大宜蘭建設 交部：高鐵115年、鐵路高架113年設計施工

接地氣！「野伙食驗室」首站插旗宜蘭 與在地團隊打造「食」境野餐派對

國5替代道路有共識了 台62線延伸宜蘭確定採取1Y方案

東北季風影響 宜蘭花蓮防豪雨

相關新聞

從萎縮的米食市場走出生路 宜蘭稻鴨米獲農業界奧斯卡

宜蘭三星鄉有機米產銷班第一班「稻鴨米」，近日獲選為農糧署「全國十大績優農業產銷班」，是農業界團體最高榮譽。稻鴨米由陳文連...

貢寮淨水廠到基隆換管停水2萬戶 可送新山助高地供水

基隆市去年枯水期中正、信義區高地發生嚴重缺水，自來水公司17日將在台二線路段進行大管線汰換工程，基隆市中正、信義區近2萬...

2大宜蘭建設 交部：高鐵115年、鐵路高架113年設計施工

立委陳歐珀今天安排立法院交通委員會考察宜蘭重大建設，針對民眾最關心的北宜高鐵案，鐵道局表示，高鐵延伸宜蘭案於今年7月完成...

太魯閣園區刷坡施工 兩條人氣步道暫時封閉

太魯閣國家公園近日將施工刷坡，園區內幾處人氣步道受到工程影響，砂卡礑、燕子口步道16日起陸續暫時封閉管制，綠水步道施工則...

國5替代道路有共識了 台62線延伸宜蘭確定採取1Y方案

國5遇上假日塞到爆，地方期盼爭取台62線瑞濱延伸至宜蘭做為替代道路，立委陳歐珀今邀請交通部長王國材等人視察，針對台62線...

國道5號增設10億元冬山交流道恐卡關 縣議員：冬山人是二等公民？

國道5號能不能在宜蘭冬山鄉增設冬山交流道？宜蘭縣府提可行性方案今年1月底第一次審議會議未通過，若第二次會議再未通過，就得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。