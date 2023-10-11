國道5號增設10億元冬山交流道恐卡關 縣議員：冬山人是二等公民？

國道5號能不能在宜蘭冬山鄉增設冬山交流道？宜蘭縣府提可行性方案今年1月底第一次審議會議未通過，若第二次會議再未通過，就得放棄計畫改提替代方案。立法委員陳歐珀今安排立院交通委員會考察，交通部長王國材也出席，與縣府、地方人士協商如何通關。

國道5號2006年全線通車後，假日壅塞已成常態，高速公路局為避免主線堵塞，開啟匝道儀控，往往造成平面道路大排長龍；宜蘭縣府交通處指出，冬山鄉附近觀光資源豐富，有親水公園、生態綠洲、武荖坑風景區等景點，車潮只能匯集到羅東交流道，每逢假日大量壅塞，不僅造成交通問題，也讓協助交管的警力吃緊。

交通處表示，地方長期對羅東交流道交通狀況不滿，縣府與各單位協商後，2021年啟動增設冬山交流道計畫，目前已委託顧問公司完成初步設計，預計在191縣道和成興路交叉口，向北約350公尺處增設交流道，全長約680公尺，粗估經費9.8億元，將向中央爭取6.7億元補助款，自行負擔3.1億元。

交通處指出，將初步計畫送往中央審查後，今年1月30日的第一次審議會議未通過，委員的主要意見是，增設冬山交流道無法解決主線壅塞，因此也難避免啟動匝道管制導致的平面回堵；交通處認為，頭城交流道的壅塞狀況在2018年增設宜4北上匝道系統後得到改善，冬山交流道也能起到類似作用。

冬山鄉長林峻輔說，冬山是溪南的地理位置中心點，冬山交流道連接冬山、五結、羅東乃至蘇澳，是重要且必要的建設；縣議員謝燦輝指出，傳藝園區、親水公園都在附近，許多建設也在進行中，現在不做交流道，以後也會有需求；縣議員楊弘旻更是直呼，其他交通要道都有交流道，就冬山沒有，難道冬山人是二等公民？

高公局長趙興華表示，高公局一直都支持冬山交流道工程，但縣府目前送交的計畫報告太過強調「解決壅塞」，且部分車流數據頗有水分，恐難說服審議委員，建議將重點放在「冬山鄉民平日就有相關需求」，並核實相關數據，高公局一定全力支持。