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最後4天 朱銘打傘、拉行李箱旅客即將離開基隆國門廣場
基隆市政府與朱銘美術館合作，安排人間系列雕塑在國門廣場展出到10月10日。據了解，朱銘美術館預計14日撤展，在基隆的民眾想要就近欣賞大師作品或拍照，要把握最後這幾天的時間。
基隆市政府去年籌辦城市博覽會，6月10日開幕，19日結束。配合城博會登場，市府與朱銘美術館洽商合作，在國門廣場展出朱銘的作品。城博會落幕隔天，館方將作品撤離國門廣場。
朱銘人間系列作品陳列在國門廣場，贏得不少民眾喜愛。撐傘、拉行李箱作品，呼應基隆多雨天氣和國門意境，更讓人覺得貼切。市府後來又與朱銘美術館簽約，11件人間系列作品去年10月間出現在國門廣場，展期到今年10月10日。
基市府觀光及城市行銷處表示，朱銘作品展期雖到明天結束，但朱銘美術館預計撤離作品時間是10月14日，民眾在13日前仍能在國門廣場看到大師作品，有興趣的民眾的把握時間前往欣賞。
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