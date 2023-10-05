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小犬狂襲台東尚有1.2萬戶斷電 台電要搭船去蘭嶼拚復電

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
颱風造成台東災損嚴重、多處停電，台電台東區處人員積極搶修。記者卜敏正／翻攝
颱風造成台東災損嚴重、多處停電，台電台東區處人員積極搶修。記者卜敏正／翻攝

小犬颱風強風豪雨襲擊台東，在蘭嶼帶來破紀錄的17級強陣風暴風圈，陸續造成台東停電災情，今日上午9時停電戶數一度達1.8萬戶，目前停電戶數還有1.2萬戶，主要停電地區集中東河、蘭嶼、大武、達仁等地區，台電表示，只要風雨稍歇立即搶修，海象許可、會搭船到蘭嶼協助復電。

台電台東區處表示，已動員177名工程人員搶修、出動升空車23輛、吊臂車18輛、工程車25輛及挖土機3輛等全力搶修，期望能盡速恢復供電。為增進搶修效率，台電與台東縣政府加強配合聯繫，待海象許可，將申請海巡署協助運送搶修人員支援蘭嶼復電事宜。

台電提醒民眾，若發生停電事故或公告已復電地區，若仍有各別用戶尚未復電，請利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區輸入停電地址、停電狀況等，查詢或通報停電資訊，或透過台電「1911」客服專線通報，以利台電搶修人員以最快的速度搶修、復電。

台電台東區處說明，颱風造成停電事故，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修。

颱風造成台東災損嚴重、多處停電，台電台東區處人員積極搶修。記者卜敏正／翻攝
颱風造成台東災損嚴重、多處停電，台電台東區處人員積極搶修。記者卜敏正／翻攝

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