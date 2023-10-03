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門諾辦古董計算機收藏展 NASA太空軌道計算機吸睛

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾會醫療財團法人副董事長林喬立喜愛收藏古董計算機，最受矚目的是NASA太空軌道計算機，曾算出太空船落地軌跡。記者王思慧／攝影
門諾會醫療財團法人副董事長林喬立喜愛收藏古董計算機，最受矚目的是NASA太空軌道計算機，曾算出太空船落地軌跡。記者王思慧／攝影

門諾醫院創院75周年，與花蓮市公所合作，在花蓮市好客文化會館合辦「時空旅行—古董計算機收藏展」，展出門諾會醫療財團法人副董事長林喬立的典藏計算機，今天舉行開幕茶會。收藏品中最受矚目的是NASA太空軌道計算機，曾算出太空船落地軌跡，令人大開眼界。

回想起收藏古董計算機的機緣，林喬立說，是源自於2008年到芬蘭出差，返回飯店途中發現古董店櫥窗裡從沒看過的一台機器，深深被吸引，經過一夜思考，隔天回到古董店買下那台「加法機」，便開始古董計算機收藏。

林喬立表示，古董計算機不僅是紀錄了過去200年來，人類社會的發展與進步，也留下工程機械之美。16年來累計收藏160多件，有些古老、複雜，有些則是具有特殊教育用途，期盼藉由收藏品的展出，讓民眾看見機械計算機的巧思設計，也讓喜歡數學、機械或工程的學子，明白計算機科學的重要性。

花蓮市長魏嘉彥說，門諾長期在東台灣展開醫療服務工作，很榮幸這次應邀合辦古董機械計算機收藏展，見證人類科技的進步。好客文化會館前身是台北地方法院花蓮港支部職員宿舍，至今約87年，歡迎民眾走進歷史建物中觀展、打卡，享受這趟時空旅行。

「時空旅行─古董計算機收藏展」，展期將至10月底，展品多達30多件，包括NASA太空軌道計算機、百年機械動力加法器、紙轉軸換算器、齒輪式加減法器、螺旋筒計算尺等，現場備有解說牌及影音介紹，展出時間為上午8時至下午5時，除國慶連假及周末休館。其中特別加開10月7日、14及15日共3天，歡迎大家把握機會踴躍前往參觀。

門諾醫院創院75周年，與花蓮市公所合作，在花蓮市好客文化會館合辦「時空旅行—古董計算機收藏展」，展期將至10月底。記者王思慧／攝影
門諾醫院創院75周年，與花蓮市公所合作，在花蓮市好客文化會館合辦「時空旅行—古董計算機收藏展」，展期將至10月底。記者王思慧／攝影

花蓮 計算機 NASA

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