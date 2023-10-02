台東TPASS通勤月票今天上路 台鐵通道閘口等嘸人
台東TPASS通勤月票今天正式上線，台鐵各站已經設置專用通道，不過上線首日尚未普及，很少人行走專用通道。縣府表示，累計近千人購買TPASS紀念卡及月票，通勤族會以學生為主，已排定行程走入校園宣傳，一併提供購買服務。
通勤月票整合縣內台鐵、市區公車及公路客運三大公共運輸載具，每月只要299元，30天內不限次數、不限里程，台東跨花蓮的7條公路路線涵蓋在內，不過台鐵僅限池上站至大武站的非對號車可使用。
今天是啟用首日，上午6點首發車從台東轉運站出發，分別開往知本森林遊樂區、關山鎮與台東火車站等地，為慶祝台東TPASS通勤月票正式上線，縣府贈送運動水壺給首發車的前十位民眾當啟用禮。
通勤族魏先生說，平日在大武鄉工作，原本開車上下班，親友介紹購買月票，未來可省不少油錢。台東專科學校陳同學也分享說，她住在長濱鄉，平日住校節省通勤時間，回家單趟車資250元、來回500元，購買通勤月票，只要回家一趟就回本。
交觀處指出，通勤月票以學生為最大族群，10月份排定10所縣內國高中學校，走入校園宣傳及提供購買服務。此外，TPASS實體紀念票卡在旅服中心、縣民服務中心及四大超商通路銷售，考量部分偏遠鄉鎮申辦不便，後續將與鄉公所合作，透過定時駐點服務協助偏遠鄉鎮民眾購買，鼓勵縣民善用大眾交通工具，移動更便利。
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