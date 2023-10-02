快訊

亞運舉重／郭婞淳帶傷奪銅 北韓「神祕小將」破世界紀錄摘金

中颱小犬估晚間11時發海警 登陸機率高「這地區」首當其衝

0056配息1.2元…上回5個交易日就完成填息 投資人最晚這日前買進持有

台東TPASS通勤月票今天上路 台鐵通道閘口等嘸人

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
因應台東TPASS通勤月票上線，台鐵各車站設置專用通道，相較其他閘道口，台東站TPASS通道使用者不多。記者徐白櫻／攝影
因應台東TPASS通勤月票上線，台鐵各車站設置專用通道，相較其他閘道口，台東站TPASS通道使用者不多。記者徐白櫻／攝影

台東TPASS通勤月票今天正式上線，台鐵各站已經設置專用通道，不過上線首日尚未普及，很少人行走專用通道。縣府表示，累計近千人購買TPASS紀念卡及月票，通勤族會以學生為主，已排定行程走入校園宣傳，一併提供購買服務。

通勤月票整合縣內台鐵、市區公車及公路客運三大公共運輸載具，每月只要299元，30天內不限次數、不限里程，台東跨花蓮的7條公路路線涵蓋在內，不過台鐵僅限池上站至大武站的非對號車可使用。

今天是啟用首日，上午6點首發車從台東轉運站出發，分別開往知本森林遊樂區、關山鎮與台東火車站等地，為慶祝台東TPASS通勤月票正式上線，縣府贈送運動水壺給首發車的前十位民眾當啟用禮。

通勤族魏先生說，平日在大武鄉工作，原本開車上下班，親友介紹購買月票，未來可省不少油錢。台東專科學校陳同學也分享說，她住在長濱鄉，平日住校節省通勤時間，回家單趟車資250元、來回500元，購買通勤月票，只要回家一趟就回本。

交觀處指出，通勤月票以學生為最大族群，10月份排定10所縣內國高中學校，走入校園宣傳及提供購買服務。此外，TPASS實體紀念票卡在旅服中心、縣民服務中心及四大超商通路銷售，考量部分偏遠鄉鎮申辦不便，後續將與鄉公所合作，透過定時駐點服務協助偏遠鄉鎮民眾購買，鼓勵縣民善用大眾交通工具，移動更便利。

截至目前近千人購買台東TPASS紀念卡及月票，只要掃卡就能無限次搭乘範圍內台鐵、市區公車及公路客運。記者徐白櫻／攝影
截至目前近千人購買台東TPASS紀念卡及月票，只要掃卡就能無限次搭乘範圍內台鐵、市區公車及公路客運。記者徐白櫻／攝影

台東 TPASS 台鐵

延伸閱讀

桃竹竹苗通勤定期票上路 竹竹、桃竹竹路線最熱賣

台東TPASS通勤月票上線 首發車贈紀念水壺

桃竹竹苗TPASS啟用 張善政看疏運估桃市民1.2萬受惠

高虹安視察桃竹竹苗通勤定期票上路首日 竹竹方案最暢銷

相關新聞

公費流感疫苗有高端 花蓮衛生局長：很安全請放心接種

流感疫情再起，公費流感疫苗今天開打，對象為65歲以上長者、高中以下學生等。今年公費疫苗首度出現高端疫苗，引起大眾疑慮，花...

小犬逼近海面風浪大 綠島搭船遊客驚嚇：像坐雲霄飛車

中颱小犬逼近台灣，中央氣象署預計今天深夜至明天清晨發布海上颱風警報，台灣東南側陸地首當其衝。今早綠島、蘭嶼兩地客輪運送1...

受小犬颱風影響 太平山遊樂區明下午4時起預警性休園

依據中央氣象署發布颱風小犬恐影響台灣氣候，林業及自然保育署宜蘭分署考量太平山國家森林遊樂區位處偏遠山區，聯外道路台七線、...

台東TPASS通勤月票今天上路 台鐵通道閘口等嘸人

台東TPASS通勤月票今天正式上線，台鐵各站已經設置專用通道，不過上線首日尚未普及，很少人行走專用通道。縣府表示，累計近...

基隆市288元定期票即將上路 30天無限次搭台鐵、市公車

基隆市政府今天表示，「基隆市公共運輸定期票」11日起販售，16日啟用。只要花288元購票就能在30天內，無限次搭乘市境內...

台東TPASS通勤月票上線 首發車贈紀念水壺

台東TPASS通勤月票今天起正式上線啟用，整合縣內台鐵、市區公車及公路客運三大公共載具，台東縣府統計，已有近千人購買TP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。