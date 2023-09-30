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「中秋冷、國慶熱」 台東夜市遊客比暑假還少
今年中秋節連假3天，國慶連假4天，兩次連假相隔僅一周。台東旅宿業統計指出，中秋連假平均住房率約3成至5成，國慶連假8成左右，而且不少民宿訂房全滿，兩次連假訂房冷熱差很多。縣府交觀處指出，知本光祭及溫泉季將在10月7日開幕，多家業者推出消費券可抵用。
中秋節台東各景點遊客明顯減少，昨晚觀光夜市的工作人員還可以聚在一起聊天，不像暑假人擠人、寸步難行。富野集團公關黃慶安說，以知本溫泉區來說，中秋連假平均訂房率約3成多，國慶連假則拉到8成多。
台東地區觀光業者指出，兩次連假相隔時間短，台東路途又比較遙遠，中秋節市區各大飯店的平均住房率約5成。國慶日連假有4天，前3天各飯店民宿訂房約7至9成滿，不少民宿甚至全滿，國慶日（10月10日）當天訂房也有5成左右。
交通及觀光發展處指出，今年中秋節連假，活水湖首辦水舞展及舟船體驗，遊客反映不錯，人潮統計數字尚未出來。
交觀處表示，知本溫泉季10月7日舉辦至2024年1月1日，活動包含「暖市集」、「音樂表演」及「四大打卡燈區」等，連續3個月的每週六日辦理。首波雙十連假邀請戴愛玲、楊培安、理想渾蛋及創作才女王若琳等歌手演出。
溫泉季活動期間，知本老爺酒店、知本金聯世紀酒店、東台溫泉飯店、東遊季溫泉度村、富野大飯店/富野溫泉休閒會館及知本溫泉觀光發展促進協會，推出「溫泉市集消費券」，可在活動現場攤位扺用。
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