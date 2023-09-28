花蓮議員關切南濱滯洪池進度 2.5億到位預計明年動工

花蓮市南濱抽水站擴建工程在3年前完工，配套的南濱滯洪池迄今仍未動工。縣議員魏嘉賢等人今天會勘關心規畫進度，縣府表示，自籌及中央補助款共2.5億元已到位，將先辦理地上物補償，取得用地後，希望明年動工，預計工期2年，解決舊市區低窪地淹水問題。

南濱抽水站建於民國71年，擔負舊市區重要排水任務，包括自由街、和平路及大禹街的地下排水匯聚到南濱抽水站排出，原有6組抽水機組老舊，總排水量僅每秒18立方公尺，內政部營建署補助2億8000多萬元，擴建抽水站同時新設滯洪池，抽水站3年前完工，總抽水量提升為每秒48立方公尺，滯洪池卻靜悄悄。

魏嘉賢今天邀請傅國淵、笛布斯．顗顂、周駿宥議員會勘，關切滯洪池進度，呼籲縣府盡快興建，讓抽水站和滯洪池合體，完整發揮抗洪功能。

縣府表示，當時辦理南濱滯洪池時，因涉及用地變更且土地補償經費龐大，流域綜合治理計畫期程將屆，協商後，營建署將南濱滯洪池減作，並請縣府同時暫緩執行和平滯洪池工程招標作業，將兩個滯洪池整合成一塊3.5公頃滯洪池，再爭取預算興建。

建設處長鄧子榆表示，經爭取明年開始的花東基金四期綜合發展實施計畫1.3億元，7月獲國發會核定，另自行編列1.2億元辦理地上物補償，已提追加預算到縣議會，希望今年先取得用地，明年施工，工期約2年，會落實公民參與機制，讓民眾參與景觀規畫設計。

鄧子榆說，南濱抽水站是舊市區淹水的最後一道防線，但有前池較小的問題，透過興建滯洪池，可以作為抽水站前池的擴充，並從和平路導水到滯洪池，有效解決當地因低窪而積淹水的問題。