聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮議員關切南濱滯洪池進度 2.5億到位預計明年動工
花蓮市南濱抽水站擴建工程在3年前完工，配套的南濱滯洪池迄今仍未動工。縣議員魏嘉賢等人今天會勘關心規畫進度，縣府表示，自籌及中央補助款共2.5億元已到位，將先辦理地上物補償，取得用地後，希望明年動工，預計工期2年，解決舊市區低窪地淹水問題。
南濱抽水站建於民國71年，擔負舊市區重要排水任務，包括自由街、和平路及大禹街的地下排水匯聚到南濱抽水站排出，原有6組抽水機組老舊，總排水量僅每秒18立方公尺，內政部營建署補助2億8000多萬元，擴建抽水站同時新設滯洪池，抽水站3年前完工，總抽水量提升為每秒48立方公尺，滯洪池卻靜悄悄。
魏嘉賢今天邀請傅國淵、笛布斯．顗顂、周駿宥議員會勘，關切滯洪池進度，呼籲縣府盡快興建，讓抽水站和滯洪池合體，完整發揮抗洪功能。
縣府表示，當時辦理南濱滯洪池時，因涉及用地變更且土地補償經費龐大，流域綜合治理計畫期程將屆，協商後，營建署將南濱滯洪池減作，並請縣府同時暫緩執行和平滯洪池工程招標作業，將兩個滯洪池整合成一塊3.5公頃滯洪池，再爭取預算興建。
建設處長鄧子榆表示，經爭取明年開始的花東基金四期綜合發展實施計畫1.3億元，7月獲國發會核定，另自行編列1.2億元辦理地上物補償，已提追加預算到縣議會，希望今年先取得用地，明年施工，工期約2年，會落實公民參與機制，讓民眾參與景觀規畫設計。
鄧子榆說，南濱抽水站是舊市區淹水的最後一道防線，但有前池較小的問題，透過興建滯洪池，可以作為抽水站前池的擴充，並從和平路導水到滯洪池，有效解決當地因低窪而積淹水的問題。
魏嘉賢及傅國淵都認為，抽水站必須搭配滯洪池才能發揮完整功能，允諾審議這筆預算時一定全力支持，若能順利通過，也盼縣府積極處理，如期完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言