影／基隆地標旁近百住戶被迫拆屋還地 掛布條抗議捍居住權

基隆市中山區中山二路虎仔山「基隆地標」附近一處私有土地，原有上百承租戶，因土地權轉移，新地主擬進行開發清理產權，近日不少住戶收到法院的拆屋還地執行通知，住戶掛白布條「誓死捍衛居住權」抗議，指地上物補償金過低。議員要求提高拆遷費。新地主則貼公告，表示為私人土地請勿占用，均依法處理。

市議員宋瑋莉、施偉政、郭美秀近日都接獲住戶陳情，住戶表示，他們都居住好幾十年了，早年和原地主有簽租賃契約，並有取得建築執照。後來土地轉手新地主，中斷一段時沒有支付租金，但房子是合法蓋的，如今新地主要收回土地，日前有開過協調會，只說一戶地上物給10萬元不等，住戶多無法接受。

議員施偉政說，此塊土地約有上百住戶，早年有承租契約，但現在新地主突然要收回，建商熟諳法律，切割提告手法精細，但住戶很多是住了5、60年的老人家不懂這些，建商提供10萬元少得可憐，他希望提高拆遷金額，並延緩拆屋還地期限，才符合公平正義。

議員宋瑋莉表示，近日因地主清理產權，因拆遷補償金多數未達共識，住戶拒搬遷要求提高金額，地主向法院提出拆屋還地訴訟。

兆淳開發股份有限公司在現場牆上貼出公告，表明此處為私人土地資產，請勿占用，若有侵占或毀定送法辦並求償，且禁止亂丟垃圾、傾倒廢棄物，違者依法究辦。

兆淳開發向基隆地院提出多起拆屋還地告訴，法院多判決勝訴，占用人必須拆屋還地，兆淳主張占用人並無土地合法權源，因此依民法請求拆除房屋，並將占用土地返還，並求償無權占用土地獲得相當於使用土地租金的利益。