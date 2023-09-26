影／打造亮點買日本水陸兩棲鴨子船 基隆串連海陸觀光

水陸兩棲運具（鴨子船）在國外旅遊是很熱門的旅遊方式，在日本、新加坡都很受歡迎，基隆市政府計畫引進，前往日本考察後，今年編列5千萬購買兩輛，串連基隆市區與漁港、風景區，打造海陸旅遊亮點。

基隆市政府發言人余治明今天說，基隆市113年度總預算歲入歲出編列完成，其中購置水陸兩棲運具（鴨子船）編列5千萬元，預計可購置2輛。

產發處長林鼎超表示，產發處特別到日本考察水陸兩棲運具製造商、營運景區，發現疫情後日本搭乘鴨子船旅遊的人數創歷年新高。東京、橫濱等都是海港城市，和基隆和相近，搭乘鴨子船除了可感受不同載具的新鮮感外，可近距離的接觸看到郵輪、軍艦等設施。

林鼎超說，目前計畫引進水陸兩棲運具（鴨子船），在基隆的市區串連漁港的載客服務，未來中元祭、鎖管季都可成為新聞亮點。基隆目前有多處地點符合載客標準，目前市府正在評估相關地點，比如正濱漁港風速、浪高、流速都符合安全標準。

林鼎超表示，目前日本有2、3家製造商，水陸兩棲運具遍布在日本觀光景點，都受到遊客的歡迎。日本比較有經驗，在日後維管也比較容易，每艘約2千多萬元，目前計畫是買新造的，避免中古的日後零件和維修會出問題。