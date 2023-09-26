快訊

日本水產品逾萬公斤邊境遭攔 食藥署曝最新氚監測情形

恐怖巧合！桃女騎士遭撞亡 父去年也才死於天虹科技副總輪下

4歲女童溺水…26歲哥「見死不救」 淡定喝飲料旁觀影片曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／打造亮點買日本水陸兩棲鴨子船 基隆串連海陸觀光

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆將引進水陸兩棲運具鴨子船載客，打造海陸觀光。圖／基隆市府產發處提供
基隆將引進水陸兩棲運具鴨子船載客，打造海陸觀光。圖／基隆市府產發處提供

水陸兩棲運具（鴨子船）在國外旅遊是很熱門的旅遊方式，在日本、新加坡都很受歡迎，基隆市政府計畫引進，前往日本考察後，今年編列5千萬購買兩輛，串連基隆市區與漁港、風景區，打造海陸旅遊亮點。

基隆市政府發言人余治明今天說，基隆市113年度總預算歲入歲出編列完成，其中購置水陸兩棲運具（鴨子船）編列5千萬元，預計可購置2輛。

產發處長林鼎超表示，產發處特別到日本考察水陸兩棲運具製造商、營運景區，發現疫情後日本搭乘鴨子船旅遊的人數創歷年新高。東京、橫濱等都是海港城市，和基隆和相近，搭乘鴨子船除了可感受不同載具的新鮮感外，可近距離的接觸看到郵輪、軍艦等設施。

林鼎超說，目前計畫引進水陸兩棲運具（鴨子船），在基隆的市區串連漁港的載客服務，未來中元祭、鎖管季都可成為新聞亮點。基隆目前有多處地點符合載客標準，目前市府正在評估相關地點，比如正濱漁港風速、浪高、流速都符合安全標準。

林鼎超表示，目前日本有2、3家製造商，水陸兩棲運具遍布在日本觀光景點，都受到遊客的歡迎。日本比較有經驗，在日後維管也比較容易，每艘約2千多萬元，目前計畫是買新造的，避免中古的日後零件和維修會出問題。

民眾說，基隆有美麗的山海美景，比如和平島公園、八斗子漁港、正濱漁港、色彩屋、潮坑公園等，市區有國門廣場、海洋廣場、基隆廟口夜市等，如果能用一種海陸運具結合，會很好玩，有旅遊亮點，讓人期待，路線可以好好規畫。

基隆將引進水陸兩棲運具鴨子船載客，打造海陸觀光。圖／基隆市府產發處提供
基隆將引進水陸兩棲運具鴨子船載客，打造海陸觀光。圖／基隆市府產發處提供
基隆將引進水陸兩棲運具鴨子船載客，打造海陸觀光。圖／基隆市府產發處提供
基隆將引進水陸兩棲運具鴨子船載客，打造海陸觀光。圖／基隆市府產發處提供
基隆將引進水陸兩棲運具鴨子船載客，打造海陸觀光。圖／基隆市府產發處提供
基隆將引進水陸兩棲運具鴨子船載客，打造海陸觀光。圖／基隆市府產發處提供

基隆 日本 鴨子

延伸閱讀

亞運游泳／王星皓400混合式晉級決賽 日本雙雄暫居領先

回響／基隆戶外滅火器全面回收後 將改里鄰長提出申請

基隆民宅火警 弟及時逃出 哥一度受困 輕微嗆傷無大礙

郭台銘第六波連署站出爐 基隆台北宜蘭大增站點

相關新聞

花蓮警公布前3名超速路段 這路段一般與嚴重超速皆居冠

花蓮縣警察局設置36處固定式雷達測速照相機、區間測速科技執法設備，統計今年6月30日至9月23日超速前3名，分別為台9線...

台東傳奇「廟宇泡湯」2.0進階版 平價收費苦存建廟基金

台東知本溫泉區內忠義堂澡堂是知名的泡湯勝地，以往沒有固定收費，任憑遊客自由樂捐，因廟宇改建因素，湯屋重建後開放，改成每人...

綠島交通船噴黑煙 遊客以為失火

往返台東富岡、綠島的交通船天王星客輪，出港後常冒出大量黑煙，近日情況加劇，遊客誤以為船隻在海上失火、驚恐拍照，但鄰近港口...

影／打造亮點買日本水陸兩棲鴨子船 基隆串連海陸觀光

水陸兩棲運具（鴨子船）在國外旅遊是很熱門的旅遊方式，在日本、新加坡都很受歡迎，基隆市政府計畫引進，前往日本考察後，今年編...

回響／基隆戶外滅火器全面回收後 將改里鄰長提出申請

戶外滅火器自爆案頻傳，本報昨天獨家報導基隆市消防局自明年起，分3年全面回收7千多支戶外滅火器，戶外不再新設滅火器，但議員...

美崙溪畔 打造歷史人文廊道

花蓮市美崙溪畔公園與人行道是休閒好去處，當地人行道與設施老舊，文化局斥資5200萬元改善美崙溪畔廊帶、增設停車格，修復沿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦