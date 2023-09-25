獨／戶外滅火器成不定時炸彈頻自爆 基隆喊停全面回收

各地長期以來政府單位在戶外設有滅火器，期能發生火警時能第一時間滅火，但基隆去年起至今發生多起自爆案件，反引發火警，地方居民憂心成為不定時炸彈，基隆市消防局喊停，決定自明年起，分3年全面回收8千支放在戶外空間的滅火器，未來戶外不再新設。

基隆市因潮濕多雨天氣，很多市府設置在公共空間、狹小巷道的滅火器，經長期風吹日曬，「自爆」事件頻傳，去年8月發生兩件，日前安樂市場又發生一件，都造成煙霧迷漫，嚇壞居民，檢討聲浪起。

記者走訪里民活動中心、市場、狹小巷道、里辦等戶外公共空間，發現滅火器雜亂無章，三沙灣活動中心門口有2支效期過了10年，外觀布滿灰塵，不知誰設的；中船船112巷口有5支滅火器，鏽蝕嚴重，也多過期，來源不一，居民也質疑還能用嗎？

中船路一名當了10多年的李姓鄰長說，「多是擺擺樣子，質疑真能發揮功能嗎？恐怕沒人會用。」

去年8月中山區通仁街84巷和和平島社寮里辦外接連發生滅火器「爆炸」，里長都說「砰」的好大一聲，消防局檢視滅火器屬同一批號，底部都有鏽蝕。

基隆市議員宋瑋莉說，安樂市場日前又發生滅火器自爆，滅火器底部炸開散出濃煙，乾粉滅火器自爆反而引發火災，威脅到市民的生命財產安全，反成不定時詐彈。

消防局調查，安樂市場的爆裂滅火器，是被人從不知何處移至市場空間，但屬消防局設置的滅火器，原位置都有列冊廠商會巡修，每3年換新，但如果被移位就難以追查，才沒法管控後續維修。

消防局長向永財說，基隆市去年與今年都發生過滅火器爆裂，南部縣市也發生過，基隆市決定全面檢討此問題。會發生爆炸多是因為放在戶外，沒有專人管理，又為舊式乾粉滅火器，底部受潮引發意外頻傳，常被移位找不到。消防局決定自明年起，分3年逐年全部回收設置的8千支設在戶外的碳粉滅火器，戶外空間消防局不再新設，「這是依法規來考量，觀念要有所轉變，並加強推住警器的安裝」。

但宋瑋莉認為，應全面汰換新滅火器，由專人管理，不是收回就不換新的，戶外有地方仍需要，這樣無疑「因噎廢食」。議員陳冠羽說，狹窄巷弄及搶救困難地區設滅火器有必要，應定期更新並加強宣導。

向永財說，外縣市多由民政系統來設置，未來會計畫找一個里來示範，由里鄰長管理且放狹小巷道室內空間，儲與民政系統再研議，碳粉式也應逐步改為改新型水基型，減少致癌風險。