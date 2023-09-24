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台東教師節表揚 有人立志當「永不畢業的老師」
「我要當一位永遠不會畢業的老師！」來自高雄的陳佳淇在台東利嘉國小任教23年，從來沒想轉校或離開台東，今年獲得「大愛菁師獎」，跟其餘221位老師上台接受縣長饒慶鈴表揚。陳說，同一學校教書，才能讓畢業生返校都能找她談心，偏鄉教育最辛苦之處是去說服家長相信「自己的孩子很優秀」，要對孩子有信心。
928教師節將到來，台東縣府今天上午在禾風新棧飯店舉辦教師節表揚大會，表揚今年度獲得教育部師鐸獎的豐榮國小老師張美倫、東大附小老師蔡佩津，「民間師鐸獎」之稱的「教育大愛菁師獎」得主陳佳淇，以及優良校長、資深教師等項目共222人。
縣長饒慶鈴感謝每位老師愛的奉獻及付出，也指出，台東縣110學年度國中小中輟生總復學率達100%，持續推動行政減量，讓教師專注教學。
「老師，你會不會回來？」這部電影道盡偏鄉小校教師流動率高的無奈。利嘉國小老師陳佳淇大學畢業即進入卑南鄉利嘉國小教書，今年邁入23年，從沒想過要離開。
陳佳淇說，1996年來台東唸書後就決定留下來教書，台東有著太多美好回憶，包括第一次看見北斗七星，第一次感受月光海美景。她一直以打造「永遠不會畢業｣的幸福教室為目標，即使孩子已經畢業，若在人生中遇到挫折，想找人陪伴或商量，腦海會浮現，校園有位「第二個媽｣等著他們，盼透過教育幫助孩子走出不一樣的人生。
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