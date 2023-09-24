上萬粒台東柚子免費送 德國遊客驚奇：第一次看見

海葵颱風來襲，台東東河柚子遭強風吹落滿地，倖存作物賣相差，競爭力不如西部產地。過去曾數度購買柚子促銷的「富豪居」家族再度出手，大手筆採購8500台斤、約1萬粒文旦柚，今早在台東火車站分贈遊客及鄉親一人一袋，獲贈免費柚子的人十分開心。

富豪居創辦人李杰過去曾數度幫柚農促銷台東柚子，今年再度向東河農民採購8500台斤。因近日人在國外，今天由他的父母帶領工作團隊前往台東火車站贈送免費柚子，堆置滿地的柚子看起來十分壯觀，贈送對象含遊客及弱勢團體。

李杰母親表示，希望幫果農減輕銷售壓力，也透過活動向遊客推薦台東在地柚子非常好吃，不輸麻豆的老欉文旦。

北源地區江姓果農說，家中栽種1公頃柚子，產收季節約在節氣白露前後，海葵颱風恰巧在採收期間來襲，很多人損失慘重，幸運留下來的柚子競爭力也不如西部產地，近日產地價格上品每台斤約40元，下品約20元左右，有人幫忙採買，農民當然歡迎。