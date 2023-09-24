聽新聞
test
0:00 / 0:00
上萬粒台東柚子免費送 德國遊客驚奇：第一次看見
海葵颱風來襲，台東東河柚子遭強風吹落滿地，倖存作物賣相差，競爭力不如西部產地。過去曾數度購買柚子促銷的「富豪居」家族再度出手，大手筆採購8500台斤、約1萬粒文旦柚，今早在台東火車站分贈遊客及鄉親一人一袋，獲贈免費柚子的人十分開心。
富豪居創辦人李杰過去曾數度幫柚農促銷台東柚子，今年再度向東河農民採購8500台斤。因近日人在國外，今天由他的父母帶領工作團隊前往台東火車站贈送免費柚子，堆置滿地的柚子看起來十分壯觀，贈送對象含遊客及弱勢團體。
李杰母親表示，希望幫果農減輕銷售壓力，也透過活動向遊客推薦台東在地柚子非常好吃，不輸麻豆的老欉文旦。
北源地區江姓果農說，家中栽種1公頃柚子，產收季節約在節氣白露前後，海葵颱風恰巧在採收期間來襲，很多人損失慘重，幸運留下來的柚子競爭力也不如西部產地，近日產地價格上品每台斤約40元，下品約20元左右，有人幫忙採買，農民當然歡迎。
台東車站遊客眾多，獲贈免費柚子的人都很開心。一名德國男遊客說，第一次來台灣，準備搭火車去花蓮繼續旅程，沒想到火車站有人送柚子，第一次看見柚子覺得很新奇，口感跟以前吃過的水果不一樣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言