台東泰源監獄「鐵窗牌蛋黃酥」 熱銷逾3萬顆

每逢中秋節，台東泰源監獄生產的「鐵窗牌蛋黃酥」訂單不斷，今年預購逾3萬顆創新紀錄，收容人加班趕工，訂購民眾說「好吃又便宜！錯過等明年」；中鋼福利社生產的綠豆椪年年搶破頭，今年呼應物價調整，單顆43元，因訂單爆量，每人限購2盒。

中秋限定的泰源監獄「鐵窗牌蛋黃酥」，堅持不加防腐劑，每年詢問度破表，典獄長饒雅旗說，原本今年預訂製作1500盒，但最後再追加1500盒，1盒12顆，共要製作超過3萬顆，創下烘培工坊成立以來新高紀錄。

獄方說，蛋黃酥從麵粉過篩、調製內餡、鹹蛋黃噴米酒再低溫烘烤，製程毫不馬虎，每年開放預訂經常秒殺，慢了就要等一年，有民眾一次訂50盒。作業科長趙彥博說，為確保食安，成品會以密實夾鍊袋分類包裝，註記品名及製作日期，冷凍保存，品質新鮮。因應物調，今年1顆調漲5元，還是比市面便宜。張先生說，監獄製作的蛋黃酥，沒防腐劑，用料實在，還比較便宜，誰不搶。

中鋼福委會出品的綠豆椪、蛋黃酥、山藥酥中秋月餅，除2021年因疫情影響未製作及販售外，每年都供不應求，其中使用新鮮綠豆自製，香氣濃郁的綠豆椪最受歡迎，今年單顆賣43元，仍大受歡迎。中鋼月餅屬員工福利商品，僅對內販售，員工及眷屬可在中鋼福利社排隊購買，上網訂購則每人每種口味限購2盒。