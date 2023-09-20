快訊

王陽明頻傳與蔡詩芸婚變 現身突認這事「沒有緣分了」

彷彿兩個世界！誠品新店開門人潮秒灌爆 門外門內對比強烈

11登山客遭螫傷禍首疑土蜂 「手套被刺穿」3消防員也遭殃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中華eMOVING基隆展店 謝國樑宣布月底申請及設展示空間

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
中華eMOVING基隆展店，謝國樑宣布月底設展示空間及申請。記者游明煌／攝影
中華eMOVING基隆展店，謝國樑宣布月底設展示空間及申請。記者游明煌／攝影

基隆青年公益電動機車政策又有一大進展，中華eMOVING基隆成功店今天開幕，市長謝國樑出席，並宣布月底將於台鐵基隆南站設置電動機車展示空間，提供相關申請手續、電動車廠牌等資訊諮詢；謝國樑並說，當初很多人說是騙票、不看好，現在要實現了，預計9月底開始受理申請，10月底交第一批電動車。

基隆市政府今年編列3.6億元，以補助計畫方式執行送1.2萬輛「免費青年電動機車」，光陽和中華兩家車商參與，每輛中央及地方4萬元補助計畫。光陽基隆首家電動車門市日前開幕，配合基市府專案的機車是I-One和S6兩款；中華則是勁炫125。

謝國樑致詞時說，很高興看到中華eMOVING的門市在成功二路開幕，代表基隆又增加了一處提供電動機車產品跟服務的據點。環保局向他報告，預計月底將在台鐵南站2樓設置專屬的電動機車展示空間，展出兩家參與補助計畫品牌的電動機車，讓青年朋友在上下班的路上，可以就近了解電動機車相關方案。

謝國樑提到，中華eMOVING與市府合作的勁炫125，屬於充電的款式，用戶可以在家充電，或是在外使用快充。市府也與業者合作，積極推動設置充電站，讓車主不用擔心充電問題，也希望在大家的攜手合作之下，將節能減碳工作做得更好。

中華汽車公司本部協理廖景雲說，中華eMOVING在汐止專賣店經營非常成功，因此再到基隆經營通路，青年電動車專案結合青年公益、電動環保，是非常有意義政策，勁炫125的產品，非常適合一定族群的使用，一起到基隆來打拚。

議員郭美秀說，電動機車對基隆市的青年人來說，真是很需要，也很環保，地方都引頸企盼。

中華eMOVING基隆展店，謝國樑宣布月底設展示空間及申請。記者游明煌／攝影
中華eMOVING基隆展店，謝國樑宣布月底設展示空間及申請。記者游明煌／攝影
中華eMOVING基隆展店，謝國樑宣布月底設展示空間及申請。記者游明煌／攝影
中華eMOVING基隆展店，謝國樑宣布月底設展示空間及申請。記者游明煌／攝影
中華eMOVING基隆展店，謝國樑宣布月底設展示空間及申請。記者游明煌／攝影
中華eMOVING基隆展店，謝國樑宣布月底設展示空間及申請。記者游明煌／攝影

基隆 電動機車 青年 謝國樑

延伸閱讀

只贏高虹安！謝國樑施政滿意度倒數第2 本人曝心聲：努力將政見做好

謝國樑滿意度倒數第2只贏高虹安 基市府：虛心接受指導

基隆老鷹嘉年華人偶亮相「全都孕」 周六森巴熱情遊行

海科館千人健走飽覽山海美景 謝國樑鼓勵多運動更健康

相關新聞

台東「第一神轎」修復完成 今天起在順天宮文物館展出

台東順天宮保存一頂72年之久的「第一神轎」，當年委由已故鹿港木雕大師李松林打造完成，因轎頂受損及蟲蛀嚴重，縣府委託正修科...

中華eMOVING基隆展店 謝國樑宣布月底申請及設展示空間

基隆市青年公益電動機車政策又有一大進展，中華eMOVING基隆成功店今天開幕，市長謝國樑出席，並宣布月底將於台鐵基隆南站...

4000噸最大級海巡艦艇新竹艦停泊蘇澳 同慶媽祖文化節

2023蘭陽媽祖文化節9月22日即將開幕，海巡署繼去年後，第二度派遣4000噸級海巡艦「新竹艦」停泊蘇澳港，21日下午2...

只贏高虹安！謝國樑施政滿意度倒數第2 本人曝心聲：努力將政見做好

「天下」雜誌昨天發布2023縣市首長施政滿意度調查，基隆市謝國樑施政滿意度為倒數第二名，只贏新竹市長高虹安。謝國出國昨晚...

影／朱銘11「紳士」將撤國門廣場 基隆人不捨想拍要快

去6月基隆城市博覽會期間，朱銘「紳士」作品在國門廣場展出受到好評，11個「紳士」帶著行李，撐傘及圍圍巾的紳士造型雕塑，融...

藍追打楊桃館涉貪 陳俊宇：已不起訴

國民黨宜蘭縣議會黨團街頭豎立「楊桃館變豪宅貪汙」看板，民進黨立委參選人陳俊宇喊告。藍營昨天再質疑，為何自住農舍可獲中央補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦