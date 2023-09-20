中華eMOVING基隆展店 謝國樑宣布月底申請及設展示空間

基隆市青年公益電動機車政策又有一大進展，中華eMOVING基隆成功店今天開幕，市長謝國樑出席，並宣布月底將於台鐵基隆南站設置電動機車展示空間，提供相關申請手續、電動車廠牌等資訊諮詢；謝國樑並說，當初很多人說是騙票、不看好，現在要實現了，預計9月底開始受理申請，10月底交第一批電動車。

基隆市政府今年編列3.6億元，以補助計畫方式執行送1.2萬輛「免費青年電動機車」，光陽和中華兩家車商參與，每輛中央及地方4萬元補助計畫。光陽基隆首家電動車門市日前開幕，配合基市府專案的機車是I-One和S6兩款；中華則是勁炫125。

謝國樑致詞時說，很高興看到中華eMOVING的門市在成功二路開幕，代表基隆又增加了一處提供電動機車產品跟服務的據點。環保局向他報告，預計月底將在台鐵南站2樓設置專屬的電動機車展示空間，展出兩家參與補助計畫品牌的電動機車，讓青年朋友在上下班的路上，可以就近了解電動機車相關方案。

謝國樑提到，中華eMOVING與市府合作的勁炫125，屬於充電的款式，用戶可以在家充電，或是在外使用快充。市府也與業者合作，積極推動設置充電站，讓車主不用擔心充電問題，也希望在大家的攜手合作之下，將節能減碳工作做得更好。

中華汽車公司本部協理廖景雲說，中華eMOVING在汐止專賣店經營非常成功，因此再到基隆經營通路，青年電動車專案結合青年公益、電動環保，是非常有意義政策，勁炫125的產品，非常適合一定族群的使用，一起到基隆來打拚。