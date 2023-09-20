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藍追打楊桃館涉貪 陳俊宇：已不起訴

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

國民黨宜蘭縣議會黨團街頭豎立「楊桃館變豪宅貪汙」看板，民進黨立委參選人陳俊宇喊告。藍營昨天再質疑，為何自住農舍可獲中央補助興建？應該教大家如何申辦；陳俊宇回應，參與富麗農村計畫才獲補助，他已拆除。藍營再質疑，沒有問題為何要拆。

國民黨團開記者會高喊「楊桃館變陳公館」，黨團表示，陳俊宇位在員山鄉隘界六路的氣派住家，被發現是2001年以集貨場名義申請補助興建的農業設施，依法不得當住宅，陳在黨中央提名之前悄悄拆除。

黨團書記長林義剛指出，2014年11月縣府接獲檢舉，勘查發現陳俊宇把整間楊桃集貨場違規當成住宅，還增蓋前院石磚廣場、後院鐵皮車棚等違建，依法開罰陳6萬並要求改善。農委會2015年通函全國，要杜絕類似「假農業設施之名，卻作住宅使用」現象。

議員楊弘旻批評陳俊宇「烏龍轉桌」，被罰後未拆除搬離，8年來知法犯法；黃浴沂呼籲陳俊宇不要為了圓一個謊，編更多的謊。

陳俊宇透過競辦回應，2014年選舉時對手就用集貨場抹黑貪汙，偵查後不起訴，國民黨這次又用同樣手法抹黑，未來他針對抹黑看板會繼續提告，捍衛清白。

競辦表示，集貨場是農委會90年度富麗農村計畫，宜蘭有6個鄉鎮獲補助，並非特定人才可申請；違建部分因深感民意代表需用更高標準檢視自己，已完全拆除，並向社會大眾致歉。

陳俊宇 國民黨 違建

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