快訊

「上級」強推雙語政策只能配合 李家同：我同情教育部

不只有獨特定向破片彈頭 天弓三型飛彈連黑橘塗裝都講究

安謀美國上市 謝金河：孫正義又找到人生新目標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上下車、起步煞車公車平穩加貼心提醒 基隆2司機獲表揚

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆公車104線駕駛員廖博文及107線駕駛員楊光泰，經市公車派出「秘密客」實際扮乘客搭車，發現他們平時駕車平穩、能度親切，在上下車及公車發動起步、煞車時，都會很貼心提醒乘客注意，獲頒8月優良駕駛獎狀。

先前傳出有司機拒載身障客，加上配合「TPASS行政院通勤月票」7月1日啟用，基隆市公車搭乘人數也增多，7月起導入神秘稽核制度，派出「秘密客」實際扮乘客搭車，以掌握乘客感受並發現問題，針對駕駛服務加強改善。

基隆市公車處處長楊華中說，神秘稽核制度會派不同同仁，搭乘不同公車路線，以主動發現問題，了解乘客感受的方式，掌握問題，著並立即解決問題，改善缺失，要求駕駛員立即改善。

日前公車處以「秘密客」查核的結果表揚3名優良司機，104線駕駛員廖博文及107線駕駛員楊光泰，駕車平穩、親切熱心受表揚；103線賴易仟，車輛保管持「視公車為自家私車」心境來維護，進場維修次數最少，經綜合評比後車輛保養良好。

公車處盼能彰顯駕駛員溫暖的一面，以提升服務品質，並透過內部評審小組審核，頒發優良服務獎狀及禮券、人事敘獎規定等方式，給優良駕駛具體鼓勵；至於缺失部分，發現多能有符合規定，但有部分司機未放置名牌，要求改善。

公車處說，將會列管每一次稽核的結果，另對於民眾透過1999市民熱線或市政信箱所反映的投訴或表揚案件，採主動複查駕駛員行為，以即時導正駕員不良行為，並表揚優秀駕駛，也進一步要求駕駛員應以親切友善的態度，安全地載送乘客到達目的地，鼓勵市民多多乘坐公車。

103線賴易仟。圖／公車處提供
103線賴易仟。圖／公車處提供
104線駕駛員廖博文。圖／公車處提供
104線駕駛員廖博文。圖／公車處提供
107線駕駛員楊光泰。圖／公車處提供
107線駕駛員楊光泰。圖／公車處提供

公車 基隆 身障

延伸閱讀

基隆周末辦現場徵才活動 1400個工作機會供求職、轉職

行人事故熱點三分之一在基隆？基市府：基隆變了 交通部失真

基隆壽司季頒獎18在地店家獲表揚 票選抽獎22日前公布

基隆「潮藝術」盛大開幕 透過藝術重新喚起在地認同

相關新聞

非直轄市行人事故熱點…基隆99處上榜 市府：交部數據失真

交通部公布非直轄市300處行人事故發生件數、傷亡較多熱點，基隆有99處上榜，占約3分之1，並包辦前7名。基隆市交通處長王...

上下車、起步煞車公車平穩加貼心提醒 基隆2司機獲表揚

基隆市公車104線駕駛員廖博文及107線駕駛員楊光泰，經市公車派出「秘密客」實際扮乘客搭車，發現他們平時駕車平穩、能度親...

影／基隆港限定美景 黃頭鷺群空中盤旋宛如無人機展演

基隆港上空近日常出現成群黃頭鷺飛過，有時上千隻翱翔，有如無人機空中展演，畫面令人驚嘆。基隆市野鳥學會理事長沈錦豐說，黃頭...

姑姑癌末辦展 姪兒邀當證婚人

55歲蔡文娟熱愛旅遊與攝影，心願是能辦攝影展分享作品，卻罹患肺腺癌末期難以圓夢。花蓮縣衛生局與醫院安寧團隊為她辦展，在護...

吉安獎助生育 第200名報到

花蓮吉安鄉去年新生兒不到500名，鄉公所今年3月底通過生育補助金計畫，只要在計畫上路後出生，可得1萬元生育補助金，加上縣...

台東TPASS 299元 10月2日上路

北中南三大生活圈通勤月票上路，台東縣府昨宣布，整合市區公車、公路客運及台鐵的台東TPASS 10月2日上路，搭乘者以29...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦