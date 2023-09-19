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上下車、起步煞車公車平穩加貼心提醒 基隆2司機獲表揚
基隆市公車104線駕駛員廖博文及107線駕駛員楊光泰，經市公車派出「秘密客」實際扮乘客搭車，發現他們平時駕車平穩、能度親切，在上下車及公車發動起步、煞車時，都會很貼心提醒乘客注意，獲頒8月優良駕駛獎狀。
先前傳出有司機拒載身障客，加上配合「TPASS行政院通勤月票」7月1日啟用，基隆市公車搭乘人數也增多，7月起導入神秘稽核制度，派出「秘密客」實際扮乘客搭車，以掌握乘客感受並發現問題，針對駕駛服務加強改善。
基隆市公車處處長楊華中說，神秘稽核制度會派不同同仁，搭乘不同公車路線，以主動發現問題，了解乘客感受的方式，掌握問題，著並立即解決問題，改善缺失，要求駕駛員立即改善。
日前公車處以「秘密客」查核的結果表揚3名優良司機，104線駕駛員廖博文及107線駕駛員楊光泰，駕車平穩、親切熱心受表揚；103線賴易仟，車輛保管持「視公車為自家私車」心境來維護，進場維修次數最少，經綜合評比後車輛保養良好。
公車處盼能彰顯駕駛員溫暖的一面，以提升服務品質，並透過內部評審小組審核，頒發優良服務獎狀及禮券、人事敘獎規定等方式，給優良駕駛具體鼓勵；至於缺失部分，發現多能有符合規定，但有部分司機未放置名牌，要求改善。
公車處說，將會列管每一次稽核的結果，另對於民眾透過1999市民熱線或市政信箱所反映的投訴或表揚案件，採主動複查駕駛員行為，以即時導正駕員不良行為，並表揚優秀駕駛，也進一步要求駕駛員應以親切友善的態度，安全地載送乘客到達目的地，鼓勵市民多多乘坐公車。
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