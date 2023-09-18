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花蓮吉安生育補助金催生 第199、200名嬰恰是雙胞胎

中央社／ 花蓮縣18日電

花蓮去年全縣人口數創50年來新低，約31萬多人，各鄉鎮紛紛祭出生育津貼鼓勵「增產」，吉安鄉公所3月底通過補助新台幣1萬元後，日前誕生的第200名新生兒與第199名恰是雙胞胎。

鄉長游淑貞今天前往申請生育津貼的首戶雙胞胎家中祝賀，她表示，今年3月31日計畫上路迄今，恰巧是第199、200名新生兒寶寶，除了致送生育津貼，也贈送媽媽多功能背包及吉安鄉圖閱讀卡給這對幸運的小兄弟。

吉安鄉公所表示，因應全國少子化及人口老化的趨勢，為提高鄉民生育意願，編列生育加碼預算600萬元，獲代表會支持通過，公告112年3月31日（含）後出生的新生兒，於鄉內完成出生登記或初設戶籍者，其父母之一方持續設籍吉安鄉滿1年以上，即可獲1萬元生育補助金，加上縣府生育補助2萬元，共有3萬元可領。

根據吉安戶政事務所針對近4年鄉內出生人口統計資料顯示，2019年有586人、2020年為523人、2021年計510人、2022年則下降為497人、2023年至今出生313人。游淑貞指出，從新生入學禮、幼兒園兒童節禮物發放，將再規畫明年兒童節賀節金的福利政策，未來將持續創新不同的社會福利推展，增加在地幸福有感的生活氛圍。

剛做完月子的母親鄭淳予表示，沒想到寶寶成為吉安鄉最幸運的第199、200名獲增額補助的新生兒，全家人都非常驚喜。自己是護理師，懷孕產檢時知道是雙胞胎，小心翼翼的養身補胎，家人更是充滿期待。日前才「坐月子出關」，鄉長就送來祝賀，深切感受到鄉公所的生育加碼禮給年輕人很大的鼓勵。

生育補助 吉安 新生兒

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