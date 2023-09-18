花蓮吉安鄉生育補助金催出200嬰 雙胞胎媽媽直呼好幸運

花蓮吉安鄉人口有8萬3千餘人，雖然人口近年正成長，不過很多是外縣市退休族到鄉內置產養老，鄉內新生兒去年不到500名。吉安鄉公所今年3月底通過生育補助金計畫，只要是在計畫上路後出生的嬰孩，可得1萬元生育補助金，加上縣府生育補助就有3萬元，盼今年能突破600名新生兒。

自從3月底計畫上路以來，吉安鄉出現第200名新生兒，正好跟第199名嬰孩是雙胞胎，今天鄉長游淑貞特別前往居民家中祝賀，送上生育補助金、媽媽背包及嬰幼兒專用洗浴產品等。兩名男寶寶也很配合，全程閉眼睡覺不吵鬧，偶爾打哈欠，讓大人們看了都說「好可愛」。

游媽媽與阿嬤分別抱著男寶寶，開心地分享，家族有懷孕雙胞胎的基因，這次也是懷上雙胞胎，上月初剖腹產後，申請生育補助金時，這才發現正好分別是第199、200名的新生兒，感到十分驚喜。

游淑貞指出，經過鄉民代表會的支持下，通過一年600萬元的生育補助金，在少子化的現代，鼓勵夫妻生育孩子，一胎就有1萬元。由於申請起始點是在今年3月31日，對於在這之前的孩子尚未能申請補助，因此，鄉內至今約有300多名新生兒報戶口。