聽新聞
test
0:00 / 0:00

頭城五漁鐵 探山海祕境

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭頭城鎮背山面海的山海廊帶，長達21公里海岸線有五座漁港與鐵路車站，「五漁鐵」是縣政府要開發的觀光旅遊新亮點，最近正規畫不同遊程，遊客可以探索祕境、現撈海鮮美食，到漁村廚房手作料理。

簡稱五漁鐵的蘭海鐵道五漁村，是以頭城鎮烏石港以北的「石城、大里、大溪、梗枋、外澳」5座漁港及鐵路車站為主，縣府以低碳及綠色生態出發，邀觀光業者、自助旅行、單身族及實境遊戲創作者等運用豐厚人文底蘊與美麗地景風貌，打造慢遊五漁鐵的新賣點。

縣府工旅處舉例，往山邊走有知名的草嶺古道、桃源谷，往海邊有北關海潮公園、外澳衝浪、龜山島賞鯨，全台唯一涵蓋農業及漁業的休閒農業區「新港澳休閒農業區」也在這裡，賞玩元素非常多。

若想順道把魚貨帶回家，大溪漁港漁船進港後，每天都有現撈新鮮海產，下午2點30分拍賣，拍賣員「糶手」也展現分秒必爭的喊價速度。縣府表示，五漁鐵美食節美食甄選及票選到9月底，歡迎民眾前往投票，最新消息請見官網https://www.yilan.travel/。

美食 草嶺古道 龜山島

延伸閱讀

外地人如何玩宜蘭《頭城五漁鐵》山海廊帶吃喝深度旅遊

頭城搶孤杏輝藥品10年後再奪冠 新人攻擊手逆轉取勝

頭城搶孤暴意外「選手倒吊卡孤柱上」主辦：有人觸碰禁忌

宜蘭頭城搶孤 杏輝藥品A隊奪冠

相關新聞

池上光電說明會 居民離席抗議

台糖公司台東縣池上糖漿廠10.8公頃工業用地，出租森崴能源公司設置發展光電昨辦說明會，逾300居民與民代與會，居民頭戴反...

基隆公共化幼園 100%開辦延托

基隆市57家公共化幼兒園課後延長照顧服務，這學年開課率100%，連續6年在全國各縣市中居冠。新北市開課率也屬前段班，近年...

蘇花大清水明隧道修繕 今起管制

台9線蘇花路廊159.3公里大清水明隧道年初遭土石掩埋，公路局今起12天修繕，白天單線雙向管制，夜間每2小時放行1次；台...

頭城五漁鐵 探山海祕境

宜蘭頭城鎮背山面海的山海廊帶，長達21公里海岸線有五座漁港與鐵路車站，「五漁鐵」是縣政府要開發的觀光旅遊新亮點，最近正規...

「船會飛?」不只台東 南方澳也驚見漂浮船 真正原因曝

台東外海日前出現「外星飛船」，宜蘭南方澳外海今天也被民眾拍到類似的「漂浮船」懸空航行，由於當時正舉辦鯖魚踩街活動，不少人...

來台旅客不如疫情前 花蓮旅客衰退3成

交通部規畫今年來台旅客目標為600萬人次，目前只有400萬。花蓮觀光業者推估，今年暑假跟疫情前相比，旅客平均衰退2至3成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦