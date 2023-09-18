頭城五漁鐵 探山海祕境

宜蘭頭城鎮背山面海的山海廊帶，長達21公里海岸線有五座漁港與鐵路車站，「五漁鐵」是縣政府要開發的觀光旅遊新亮點，最近正規畫不同遊程，遊客可以探索祕境、現撈海鮮美食，到漁村廚房手作料理。

簡稱五漁鐵的蘭海鐵道五漁村，是以頭城鎮烏石港以北的「石城、大里、大溪、梗枋、外澳」5座漁港及鐵路車站為主，縣府以低碳及綠色生態出發，邀觀光業者、自助旅行、單身族及實境遊戲創作者等運用豐厚人文底蘊與美麗地景風貌，打造慢遊五漁鐵的新賣點。

縣府工旅處舉例，往山邊走有知名的草嶺古道、桃源谷，往海邊有北關海潮公園、外澳衝浪、龜山島賞鯨，全台唯一涵蓋農業及漁業的休閒農業區「新港澳休閒農業區」也在這裡，賞玩元素非常多。

若想順道把魚貨帶回家，大溪漁港漁船進港後，每天都有現撈新鮮海產，下午2點30分拍賣，拍賣員「糶手」也展現分秒必爭的喊價速度。縣府表示，五漁鐵美食節美食甄選及票選到9月底，歡迎民眾前往投票，最新消息請見官網https://www.yilan.travel/。