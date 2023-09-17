花蓮萬榮野溪溫泉路遠易受困 鄉公所培育水上救生人才

花蓮萬榮鄉雖然不靠海，不過鄉內有野溪溫泉，曾發生遊客私自溯溪前往泡溫泉，卻遇上溪水暴漲受困。萬榮鄉公所與中華民國海上救生協會合作，培力20名水上救生人才，辦理救生員合格訓練證照班，確保遊客從事水域活動安全，成為溯溪教練，帶動在地觀光產業。

萬榮鄉內有二子山溫泉、摩里沙卡洞穴溫泉及鴛鴦谷溫泉等野溪溫泉，二子山溫泉位處秀林鄉及萬榮鄉交界的恰堪溪，需走路穿越大片溪床，單程約11.7公里，大約5、6小時才能抵達溫泉；其餘兩處野溪溫泉也都要徒步2小時以上。

由於野溪溫泉沿途沒有管制措施，遊客自行前往常發生意外。去年12月，一名男子在前往二子山溫泉路途中不慎跌倒，撞擊頭部昏迷，送醫不幸身亡；還有10名大學生組團前往泡湯，卻在回程時溪水上漲受困，好在平安獲救。而在鴛鴦谷溫泉，曾有遊客溯溪時腳踩空，左腳卡進石縫裡骨折，消防隊救援送醫治療。

鄉公所文觀課表示，鄉內溯溪活動盛行，規畫救生員訓練證照班，學員取得證照後，就能帶遊客團前往溯溪泡溫泉，除了學習更多技能投入部落觀光產業，也能讓遊客安全旅遊。至於是否與消防隊合作救災，目前尚無規畫，避免影響專業救援。