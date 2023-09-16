南方澳啟用百年立碑紀念生態漁法 鯖魚節今長幼同歡

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭南方澳漁港啟用百周年，地方打造百齡紀念碑，象徵南方澳傳統的生態漁法「釣艚仔」，立法院長游錫堃等人到場祝賀。一年一度的鯖魚節隨後在進安宮前開幕，今年有綁鯖魚緄、索套繫船柱體驗，還有冰水摸魚、洞洞有鯖等趣味遊戲，周日上午則是大規模繞港踩街。

游錫堃指出，南方澳第一漁港1921年動土開闢，1923年竣工啟用；1984年，他見證第三漁港啟用，看著漁民打拚，讓南方澳成為東台首港，供應了台北地區大量漁貨需求。南方澳漁港的發展記錄了台灣漁業的歷史脈絡，意義重大，他再次向各界人士、漁民與團體致上最深敬意。

宜蘭討海文化保育協會常務監事陳財發指出，2021年漁港動土百年時，地方就央請林正仁先生創作3座雕像，大魚象徵南方澳、珊瑚礁象徵海洋資源、引擎象徵現代化漁港；今年是啟用百年，自然也要有始有終，請林正仁再次創作紀念碑，並邀請游錫堃提字。

陳財發感嘆，1950到70年代是南方澳捕鯖魚的黃金時期，當時漁民乘坐母船，搭載竹筏到釣魚台附近下鈎垂釣，俗稱「釣艚仔」。海象不佳時，漁民險象環生，曾發生多起事故，都是討海人的血淚；另一方面，釣艚仔卻是更環保的漁法，林正仁創作紀念碑時便以此為主題。如今海洋資源減少，南方澳漁港也經歷盛況與沒落，現在正是記錄歷史的大好時機。

百年紀念碑揭碑儀式結束後，鯖魚節正式開幕。盛夏已過，9月的南方澳頂著豔陽，暑氣仍然逼人，現場民眾仍是興奮來到第三漁港前廣場，家長陪著孩子體驗延繩釣法中的綁緄仔，參加趣味遊戲嘗試把百尾鯖魚大獎帶回家，若腹中飢餓，現場還能免費試吃鯖魚蓋飯與炭烤鯖魚。

明（17）日是鯖魚節第二天，上午9時的創意鯖魚踩街嘉年華是一大亮點，地方團體、學校社團等2、30隊約2000多人，將從祝大魚文創館出發，繞港一周後回到主舞台；18日到20日在南天宮舉辦祈安法會，22日開始就是宜蘭最大宗教活動媽祖文化節3天海陸大遶境。

學童們現場體驗延繩釣漁法中的「綁緄仔」。記者陳敬丰／攝影
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蘇澳區漁會現場提供鯖魚蓋飯與炭烤鯖魚試吃，飢餓的民眾不畏豔陽，大排長龍。記者陳敬丰／攝影
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一年一度的鯖魚節開幕，各藝文團體登台演出。記者陳敬丰／攝影
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趣味遊戲「洞洞有鯖」，玩家將乒乓球彈進指定容器就可獲獎，最大獎是百尾鯖魚。記者陳敬丰／攝影
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漁民 游錫堃 宜蘭 釣魚台

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