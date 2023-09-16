南方澳啟用百年立碑紀念生態漁法 鯖魚節今長幼同歡

宜蘭南方澳漁港啟用百周年，地方打造百齡紀念碑，象徵南方澳傳統的生態漁法「釣艚仔」，立法院長游錫堃等人到場祝賀。一年一度的鯖魚節隨後在進安宮前開幕，今年有綁鯖魚緄、索套繫船柱體驗，還有冰水摸魚、洞洞有鯖等趣味遊戲，周日上午則是大規模繞港踩街。

游錫堃指出，南方澳第一漁港1921年動土開闢，1923年竣工啟用；1984年，他見證第三漁港啟用，看著漁民打拚，讓南方澳成為東台首港，供應了台北地區大量漁貨需求。南方澳漁港的發展記錄了台灣漁業的歷史脈絡，意義重大，他再次向各界人士、漁民與團體致上最深敬意。

宜蘭討海文化保育協會常務監事陳財發指出，2021年漁港動土百年時，地方就央請林正仁先生創作3座雕像，大魚象徵南方澳、珊瑚礁象徵海洋資源、引擎象徵現代化漁港；今年是啟用百年，自然也要有始有終，請林正仁再次創作紀念碑，並邀請游錫堃提字。

陳財發感嘆，1950到70年代是南方澳捕鯖魚的黃金時期，當時漁民乘坐母船，搭載竹筏到釣魚台附近下鈎垂釣，俗稱「釣艚仔」。海象不佳時，漁民險象環生，曾發生多起事故，都是討海人的血淚；另一方面，釣艚仔卻是更環保的漁法，林正仁創作紀念碑時便以此為主題。如今海洋資源減少，南方澳漁港也經歷盛況與沒落，現在正是記錄歷史的大好時機。

百年紀念碑揭碑儀式結束後，鯖魚節正式開幕。盛夏已過，9月的南方澳頂著豔陽，暑氣仍然逼人，現場民眾仍是興奮來到第三漁港前廣場，家長陪著孩子體驗延繩釣法中的綁緄仔，參加趣味遊戲嘗試把百尾鯖魚大獎帶回家，若腹中飢餓，現場還能免費試吃鯖魚蓋飯與炭烤鯖魚。