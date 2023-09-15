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頭城搶孤杏輝藥品10年後再奪冠 新人攻擊手逆轉取勝

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
飯棚賽冠軍杏輝藥品隊曾上泰，兩次參賽都獲得冠軍，希望下次有更多高手一同較技。記者陳敬丰／攝影
飯棚賽冠軍杏輝藥品隊曾上泰，兩次參賽都獲得冠軍，希望下次有更多高手一同較技。記者陳敬丰／攝影

宜蘭頭城搶孤昨夜盛大登場，超過7000人湧入搶孤民俗園區，狂歡到今日凌晨比賽結束方才散會。團體賽的冠軍由杏輝藥品隊相隔10年再次摘下，選手邱學文今年首次參賽，就被教練寄予厚望擔任攻擊手，不負所托在翻棚階段追上對手，逆轉比賽搶先鋸下順風旗。

頭城搶孤經過疫情，相隔3年再次複辦，主辦單位中元祭典協會表示，今年比以往吸引更多人，以選手來說，甚至吸引包含日本、印尼與法國的外國朋友參賽，昨日下午6時就有大量民眾湧入園區，整場活動粗估超過7000人共襄盛舉。

宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德、立委陳歐珀、陳琬惠、頭城鎮長蔡文益、礁溪鄉長張永德等人到場致詞，賽前登台接受選手宣誓，一同敲下鑼鼓為比賽揭開序幕。

首先登場的是飯棚賽，共10人報名，選手攀上孤柱翻過飯棚就完成，今年由杏輝藥品隊的曾上泰率先翻棚奪冠，是繼上次參賽後二連霸。曾上泰表示，上次有高手參加，他只能更加拼命，這次就採取較穩妥的策略，希望下次比賽能有更多好手參賽。

飯棚賽後就是搶孤重頭戲孤棚賽，今年共12隊報名，選手須爬上高約13公尺、塗滿牛油的孤柱後，翻過飯棚，再攀爬高約18公尺的孤棧，到孤棧頂端鋸下順風旗。整個過程驚險刺激，今年有不少選手攀爬過程中出現意外，繩索鬆脫，甚至倒吊懸掛在孤柱上。

開賽後羅東晶園會館隊一路領先，杏輝藥品2支隊伍緊隨在後，然而羅東晶園會館攻擊手即將抵達飯棚時，繩子卻突然鬆開，雖然沒有釀成更大意外，只能無奈重頭開始；杏輝藥品A隊攻擊手邱學文則搶先翻過飯棚，攀上孤棧後就一路領先，最終奪下冠軍。

邱學文今年27歲，是第一次參賽，由於上臂力量強大且有攀岩經驗，被教練寄予厚望擔任攻擊手，他說，翻棚的訣竅是要把手上牛油弄掉，不然可能會抓不穩，另外核心肌群也很重要。杏輝藥廠今年包辦飯棚、孤棚冠軍，領隊表示將向董事長爭取加碼獎金，引起選手一陣歡呼。

杏輝藥品隊搶先鋸下順風旗，奪下2023頭城搶孤孤棚賽冠軍。記者陳敬丰／攝影
杏輝藥品隊搶先鋸下順風旗，奪下2023頭城搶孤孤棚賽冠軍。記者陳敬丰／攝影
杏輝藥品隊攻擊手邱學文搶先攀上孤棧。記者陳敬丰／攝影
杏輝藥品隊攻擊手邱學文搶先攀上孤棧。記者陳敬丰／攝影
孤棚賽第一階段，各隊選手先用疊羅漢的方式，將攻擊手送上孤柱。記者陳敬丰／攝影
孤棚賽第一階段，各隊選手先用疊羅漢的方式，將攻擊手送上孤柱。記者陳敬丰／攝影
杏輝藥品隊睽違10年拿下孤棚賽冠軍，攻擊手邱學文（左四）第一次參賽就不負所托。記者陳敬丰／攝影
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