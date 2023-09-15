頭城搶孤意外 主辦：安全措施沒問題、有人觸碰禁忌

頭城搶孤今天凌晨落幕，一度發生選手倒吊孤柱、5分鐘才被救下的意外，大會遭到質疑安全措施不足。頭城鎮中元祭典協會理事長楊碧村表示，大會非常有經驗，安全措施絕對無虞，選手體力不支是自己的問題，甚至將矛頭指向「有人觸碰禁忌」。

昨夜11時50分許，時代力量隊呂姓選手翻飯棚時滑落，倒吊在孤柱上，5分鐘後才被雲梯車救下送醫，幸無大礙；時代力量宜蘭黨部主委郭禀翰質疑大會安全措施不足，也未使用全身安全扣防止倒吊，另有選手指出全場只有1輛雲梯車與1輛吊車，救援量能明顯不足。

楊碧村回應，「安全措施很好，沒有問題」，他們已經主辦搶孤20多年，非常有經驗，也都聘請專業的安全人員，選手如果按照規定行事，一點危險也不會發生。記者追問，這難道表示選手是因為違規才發生意外？楊碧村否認，但也認為選手體力不支滑落，「當然是自己的問題」。

不少隊伍建議改使用全身安全扣環，楊碧村表示，可以再研究，但根據他們的經驗，全身扣環雖然增加覆蓋面積，卻也相對地降低選手的靈活度，不只會讓攀爬速度變慢，其實也沒辦法增加安全性；大會使用半身安全扣環多年，並未看出有什麼危險。

楊碧村認為，這次最大的問題是雲梯車反應太慢。雲梯車、吊車數量絕對足夠，意外當下他連續數次命令雲梯車趕緊救援，雲梯車卻白白在原地空耗時間；至於雲梯車無法在會場移動，是否難以救援較深入的位置？「那是他們自己要克服的問題」。