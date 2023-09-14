宜蘭市11號計畫道路打通東港、校舍路 爭取115年完工

宜蘭市都市計畫第11號道路提出多年，預計打通東港路與校舍路，和火車站後站延伸的10號道路形成區域路網，成為健康休閒專用區的主要道路。市公所今天開地方說明會，向土地主要徵收區段新東里的居民說明工程內容，總經費約3億2300萬元，若順利有望在115年底完工。

宜蘭市長陳美玲表示，11號計畫道路關係到宜蘭市東區的發展，一定要做，也一定會做，總工程經費超過3億元非市公所能夠負擔，已經向內政部營建署爭取補助。新東里長潘富明指出，11號道路打通後，既能紓解東港路、校舍路的交通壅塞，也能帶動地方發展，居民咸盼盡速動工。

工程顧問公司說明，11號計畫道路北起東港路二段361巷一帶，南迄校舍路全聯停車場，長約430公尺，寬20公尺，共有4個車道，中間畫出分隔島，外側設置人行道；工程總經費3億2345萬元，其中工程費為6800萬元，私有地徵收費用2億5136萬元，建物拆遷補償費409萬元，公所預計向中央申請1億8608萬元補助，地方自籌1億3737萬元。

市公所工務課表示，今年6月已將初步計畫送往中央申請補助款，7月陳美玲偕民意代表等人赴立院說明，中央希望補充更多居民意見，公所遂於今日開地方說明會，後續若順利，今年底前可獲核定，進入規畫設計與用地取得階段，114年發包施工，工期約1年，爭取在115年底前完工驗收。