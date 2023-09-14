遭路殺動物 池上辦普度

台東動保團體統計2017年至今，共有806筆在197縣道、東9線死亡動物，為喚起尊重野生動物生命觀念，動保團體結合宮廟昨首辦「野生動物」普度法會，祭拜急救或意外死亡動物；池上鄉長林建宏說，公所配合友善環境及慢生活，提醒旅客到池上鄉放慢車速，保護自己、保護動物。

池上鄉富興村玄天宮昨辦中元普度法會，但這次普度主角是197縣道周邊，因急救死亡或被路殺的野生動物，多個動保團體及工程單位都響應捐贈祭品，祭祀在197縣道跟東9線死亡的動物。

池上青年培力工作站計畫主持人林耿弘說，調查多年數據發現20種最常遭到路殺的動物，其中鳥類和爬蟲類最多。透過普度活動也可成為環境教育，讓大家知道，日常生活中若一不小心，即可能造成動物不便或不安全。

台東縣青銀共創協會生態組長林國欽表示，這是台東縣首次有民間團體為死亡的野生動物辦普度法會，呼籲未來工程施工，能增加生態檢核項目，尊重野生動物的生存權。

林建宏說，公所認同這次活動，也配合友善環境及慢生活，已陸續和在地動保團體設置友善動物告示牌，提醒遊客、用路人騎車、駕車進到池上鄉，甚至在任何道路，都要放慢車速行駛。