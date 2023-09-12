台東金峰路斷送醫難 縣府：最快月底恢復單線通車

蘇拉、海葵颱風接連來襲，台東縣金峰鄉主要聯外道路東64鄉道路基流失，替代道路崎嶇難行引發民怨。縣長饒慶鈴率團隊勘災，指示動支480萬元經費緊急搶通單線通車，提供消防醫護等維生通行。建設處表示，本周內動工，最快月底可通行。

東64鄉道受豪雨沖刷，3K＋170至290處路基掏空流失，路面下陷逾1.5公尺。因雙向交通受阻，金峰鄉公所規畫兩條產業道路當替代道路。

縣長饒慶鈴昨傍晚勘查，鄉民及民代反映，產業道路蜿蜒難行，消防救護車等急難救的車輛無法進入，不利長輩送醫或救災救難，發生多起車禍事故。饒指示，短期先緊急搶通讓東64鄉道可單線通車，另爭取經費將產業道路提升為部落聯絡道路。