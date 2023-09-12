快訊

對我國不友善！完全拒絕中華民國護照的「1國家」宣布給大陸公民免簽待遇

「合建意向書」別亂簽 都更律師揪基泰意向書陷阱

身分曝光！基泰建設被爆安插「門神」任職北市府 李四川回應了

台東金峰路斷送醫難 縣府：最快月底恢復單線通車

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
縣長饒慶鈴勘災，指示建設處先動用經費緊急搶通恢復單線通車。圖／台東縣府提供
縣長饒慶鈴勘災，指示建設處先動用經費緊急搶通恢復單線通車。圖／台東縣府提供

蘇拉、海葵颱風接連來襲，台東縣金峰鄉主要聯外道路東64鄉道路基流失，替代道路崎嶇難行引發民怨。縣長饒慶鈴率團隊勘災，指示動支480萬元經費緊急搶通單線通車，提供消防醫護等維生通行。建設處表示，本周內動工，最快月底可通行。

東64鄉道受豪雨沖刷，3K＋170至290處路基掏空流失，路面下陷逾1.5公尺。因雙向交通受阻，金峰鄉公所規畫兩條產業道路當替代道路。

縣長饒慶鈴昨傍晚勘查，鄉民及民代反映，產業道路蜿蜒難行，消防救護車等急難救的車輛無法進入，不利長輩送醫或救災救難，發生多起車禍事故。饒指示，短期先緊急搶通讓東64鄉道可單線通車，另爭取經費將產業道路提升為部落聯絡道路。

建設處長蔡勝雄說明，先動用預算緊急搶通，本周內可動工，最快月底先恢復單線通車。後續道路修復需要8400萬預算，縣府已向工程會提報計畫，若10月計畫核定會立即發包施工，工期約需1年。

台東縣金峰鄉主要聯外道路東64鄉道路基流失，道路封閉造成居民出入不便。圖／台東縣府提供
台東縣金峰鄉主要聯外道路東64鄉道路基流失，道路封閉造成居民出入不便。圖／台東縣府提供

海葵颱風 替代道路 饒慶鈴

延伸閱讀

支援台東風災復建 陳其邁：互助是應該的

風災後高雄支援復建5天 饒慶鈴率團隊鞠躬致謝

高雄支援救災人員、機具今晚開抵台東 車窗貼著「台東加油！」

高雄市助台東災後重建 饒慶鈴感謝陳其邁「同島一命」

相關新聞

高麗菜漲到懷疑人生 台東人氣水煎包老闆店休3周喊「無奈！」

菜價高漲，高麗菜甚至出現一粒400元天價。台東人氣名店「小胖水煎包」夏天堅持用高山高麗菜當內餡，上月底開始因菜價飆漲停業...

3千噸颱風廢棄物 台東環保局拚命清

海葵颱風橫掃台東9鄉鎮市造成大量路樹傾倒，至今清出3千公噸樹幹、樹枝等廢棄物，各地垃圾掩埋場堆積如山、清運車排隊入場，甚...

台東金峰路斷送醫難 縣府：最快月底恢復單線通車

蘇拉、海葵颱風接連來襲，台東縣金峰鄉主要聯外道路東64鄉道路基流失，替代道路崎嶇難行引發民怨。縣長饒慶鈴率團隊勘災，指示...

花蓮青宅積淹水 專家抓漏建議增排水孔

海葵颱風日前為花蓮帶來強降雨，新城鄉青年住宅走廊、樓梯間出現積淹水，尤其電梯井一直有水傾瀉而出，形成「室外下大雨、室內下...

基隆免費電動機車 首家店開幕

基隆市長謝國樑力推免費青年電動機車公益政策，有光陽、中華2家車商參與。光陽在基隆首家電動機車門市昨天開幕，並公布專案機車...

影／垃圾車不斷進場 台東3千噸颱風廢棄物堆積如山

海葵颱風橫掃台東9鄉鎮市，大量路樹傾倒清運難度高，初步清出3千公噸樹幹、樹枝及落葉等廢棄物，各地垃圾掩埋場堆積如山、清運...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦