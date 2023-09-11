花蓮青年住宅積淹水 縣府請專家抓漏增排水孔

本月初海葵颱風為花蓮帶來強降雨，新城鄉青年住宅走廊、樓梯間出現積淹水，尤其電梯井不停有水傾瀉而出，形成「室外下大雨、室內下小雨」。縣府邀請新北市土木建築學理事長余烈，調查淹水原因與與改善建議。余烈表示，頂樓排水孔只有兩個，下大雨根本來不及宣洩，需要再增加排水孔。

余烈表示，頂樓那麼大面積（至少400坪），建築師只設計很小、大約1英寸半的2個排水孔，「如果下大雨洩水怎麼來得及？」水積到一定的高度就會高過門檻，從樓梯淹進來。另一部分可能從管道流進來，就從2樓走廊電箱開始積水。

余烈建議，頂樓應在側面女兒牆打排水孔，看是要拉管線，還是直接排水都可以，大樓管委會在颱風或大雨來之前，要記得清理排水孔，不要有樹葉雜物阻塞，讓頂樓不要積水。

另外，余烈指出，9月3日下午1點時雨量達70毫米，已超過原規畫容納的58.34毫米，可能下水道排水功能不足，應該要增加排水箱涵，排水溝斷面加大等。

青年住宅管委會主委李紳旭說，以前降雨量沒有這麼多，這次青年住宅排水宣洩不及，導致走廊積水，希望縣府協助檢視整理排水系統，用最適合的方式解決問題；至於電梯有水流進來，是因為1樓的水從電梯縫隙淹到地下室，電梯井廠商檢查後使用無虞。

連姓住戶說，青年住宅很多積水、地磚浮起等問題都有投訴，也跟縣府開了2、3次會議，但都沒有解決，250萬元的房價的確是很便宜，但不要居住品質是「二百五」，希望縣府幫忙。