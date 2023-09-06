發錢了！花蓮吉安鄉65歲以上15日起注意帳戶

花蓮吉安鄉公所友善長輩，今年重陽節敬老禮金發放年齡下修至65歲門檻，每人發放600元，依意願以現金領取與轉匯入款兩種方式辦理，更方便領取，將有超過1.5萬名長者受惠。禮金9月15日將陸續匯款至長者指定帳戶，現金領取者9月25日至下月5日止在指定地點領取。

吉安鄉過去重陽敬老禮金發放年齡為70歲以上長者，還要到指定地點領現金，十分不便，2年前推動轉帳服務便民，今年將年齡門檻下修至65歲，只要是今年7月26日前（含當日）設籍吉安鄉，即可領取重陽禮金，預估有1萬5576人受惠。

鄉公所統計，選擇匯款者約1萬625人，維持現金發放則有4951人，將於15日提前將重陽禮金匯款至長者指定帳戶，採現金領取部分則以專函通知，安排本月26日至10月5日止，於指定地點領取。

鄉公所表示，如長輩有意改以轉帳方式領取，可帶身分證影本、存摺封面影本及印章，到公所社會課申請，將於明年起匯款至指定帳戶。

現金發放時間與地點分別為，光華村9月26至27日在光華活動中心，干城村9月28日在干城活動中心，北昌村9月26日至10月4日在北昌活動中心，宜昌村於9月26至28日在宜昌活動中心，福興村9月26至27日在福興（舊）活動中心，南華村於9月28日在南華老人館，仁安村9月26日在仁安活動中心，仁和村9月27日在仁和活動中心，慶豐村9月26至27日在吉安好客藝術村，南昌村9月27至28日在阿美文化館。

仁里村9月26日至10月4日在仁里活動中心，永興村9月26至27日在永興活動中心，28日在全民社區管理室，太昌村10月2至3日在太昌活動中心，永安村10月4至5日在永安活動中心，勝安村10月2至4日在勝安活動中心，東昌村10月2至3日在東昌活動中心，吉安村10月2至5日在吉安鄉村聯合辦公處；稻香村10月2日在吉安鄉村聯合辦公室，3至4日則在稻香活動中心。