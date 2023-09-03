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基隆公有停車場增40汽車充電樁 另138處可設機車換電站

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府為加強推動電動車，將在公有停車場增設汽車充電樁設備，將花費528萬增設38槍慢充及2槍快充。記者游明煌／攝影
基隆市政府為加強推動電動車，將在公有停車場增設汽車充電樁設備，將花費528萬增設38槍慢充及2槍快充。記者游明煌／攝影

基隆市政府為加強推動電動車，將在公有停車場增設汽車充電樁設備，將花528萬增設38槍慢充及2槍快充；另配合「公益青年就業電動車補助計畫」，已盤點138處公有地點可設置電動機車換電站，提供業者申請。

基隆市公有停車場多為早年設置，並無電動汽車充電樁設備，去年11月才完工啟用的信義國小地下停車場，提供349席小型車停車位，設置18席電動車充電車位，不少電動車會去停車兼充電，十分貼心。

市府交通處表示，電動車是未來趨勢，配合中央推動2050年淨零排放的目標，市府向交通部提報「基隆市公共充電樁補助計畫」，7月交通部核定補助406萬，市府自籌122萬，總共經費528萬，將在各公有停車場增加電動汽車充電樁，提供電動車主充電需求。

林姓電動車主說，除非新建案，多數社區停車場並無電動車充電樁，得有電路設備及空間，市府要在公有停車場增設充電樁，對電動車主將是一項福音，可就近停車就可充電，不必再開到充電站，很方便。

基隆市長謝國樑推動青年做公益免費送電動機車，預算議會已通過，市政府編列3.6億元，以補助計畫執行送1.2萬輛電動機車，市府將進行電動機車廠商評選後，再開放民眾申請作業。

環保局表示，已與台電、交通處、工務處等多次研商，交通處盤點出138處可設置電動機車換電站的公有地點，會公告提供業者參考申請設置，台電和工務處都會積極配合。

市府都發處則指出，新申請建造的建築物，內政部有相關設置規定，必須在停車空間預留電動車輛充電相關設備及裝置的空間。

停車場 電動機車

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