營養午餐頻出包基隆訂自治條例 增10倍重罰納廉政平台

基隆市今年5月學校營養午餐接連出包，不同學校陸續發生麵包出現會蠕動活蟲、農藥超標、食材過期、牛奶發酸中毒等狀況。市府認為過去契約罰則太低未達嚇阻性，已研擬學校午餐自治條例草案，11月送交議會審議，擬將罰則提高約10倍，按次累罰，情節嚴重者解約。

市府發言人余治明說，有鑑於過去發生多起食安疑慮事件，市政府積極研擬「基隆市學校午餐自治條例」草案，將成立學校午餐食安廉政平台，及學校午餐監督輔導委員會等組織，以地方自治法條的高度和標準，完善基隆學校午餐制度。

余治明表示，市長謝國樑認為，供應學校午餐的廠商，除了依約完成契約要求品質外，也應善盡企業社會責任，而過去基隆各校契約罰則偏低未有嚇阻性，致使學校午餐廠商履約品質仍有極大不確定性。

教育處指出，過去對違規情節採記點處罰，1點僅罰500元，視情況扣點，金額太低，廠商根本沒在怕，此次提提高罰約近10倍以上，以收警惕之效。

教育處長劉美蘭說，過去是由各校採購範本、流程不一，自治條例將統一規範採購流程、契約範本、契約罰則等，並擬提高契約罰則記點罰鍰為採購金額千分之一，按次累罰，情節嚴重者解約。

劉美蘭表示，會強化午餐食安廉政平台功能，午餐採購資訊及過程由政風單位參與到場監標，並建議學校辦理午餐採購，於評選過程中錄音或錄影，並將評選評分表一併密封留存備查，更請廉政署及檢調單位，定期對學校採購人員進行廉政教育訓練。