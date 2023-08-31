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南澳沙灘車轉移陣地跑東澳 宜蘭聯合稽查小組9月起取締

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣南澳神秘沙灘不適合沙灘車營業帶遊客進出，中央與地方聯合稽查小組6月執法取締至今，確具成效。圖為南澳神秘沙灘示意圖。圖／讀者提供（資料照）
宜蘭縣南澳神秘沙灘不適合沙灘車營業帶遊客進出，中央與地方聯合稽查小組6月執法取締至今，確具成效。圖為南澳神秘沙灘示意圖。圖／讀者提供（資料照）

宜蘭縣南澳神秘沙灘不適合沙灘車營業帶遊客進出，中央與地方聯合稽查小組6月執法取締至今，確具成效，也成為全國海岸違法沙灘車的稽查取締典範；但是南澳沙灘車最近竟跑去往北的東澳沙灘繼續營業，聯合稽查小組明天9月起加派人力，鎖定東澳沙灘車進行取締。

聯合稽查小組包含中央單位與縣府相關局處，由縣政府主政。縣政府表示，南澳神秘沙灘出過人命，經稽查取締後，南澳沙灘車跑去東澳營業，近來業者未經申請同意涉入國有沙灘及河川區域，實屬違法行為，縣政府將從9月起，移至東澳沙灘進行聯合稽查。

縣政府表示，目前當地有3家沙灘車業者，大多帶客人到河川高灘地行駛，但過程中會行經沙灘，所以取締重點與南澳不同，重點放在河川區域內的違規騎乘，一旦被查獲依違反水利法，可以開罰2500元。

縣政府水利處表示，10天內會把禁止進入的告示牌做好立好，在設置告示牌之前，初期先以勸導改善，稽查時段放在周六與周日；至於原本的南澳神秘沙灘，在這個暑假期間已經未見沙灘車進出，縣府也會在南澳繼續留些人力，每天會同林務局，警察及志工分時段排班巡邏，暫時不會再定點駐守。

南澳神秘沙灘的沙灘車跑去東澳做生意，宜蘭縣聯合稽查小組9月起轉移到東澳沙灘進行取締。圖／縣政府提供
南澳神秘沙灘的沙灘車跑去東澳做生意，宜蘭縣聯合稽查小組9月起轉移到東澳沙灘進行取締。圖／縣政府提供
南澳沙灘車跑去東澳做生意，因未經申請在河口行駛的沙灘車違反水利法，宜蘭縣聯合稽查小組9月起轉移到東澳沙灘進行取締。圖／讀者提供
南澳沙灘車跑去東澳做生意，因未經申請在河口行駛的沙灘車違反水利法，宜蘭縣聯合稽查小組9月起轉移到東澳沙灘進行取締。圖／讀者提供

沙灘 南澳 告示牌 宜蘭

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