南澳沙灘車轉移陣地跑東澳 宜蘭聯合稽查小組9月起取締

宜蘭縣南澳神秘沙灘不適合沙灘車營業帶遊客進出，中央與地方聯合稽查小組6月執法取締至今，確具成效，也成為全國海岸違法沙灘車的稽查取締典範；但是南澳沙灘車最近竟跑去往北的東澳沙灘繼續營業，聯合稽查小組明天9月起加派人力，鎖定東澳沙灘車進行取締。

聯合稽查小組包含中央單位與縣府相關局處，由縣政府主政。縣政府表示，南澳神秘沙灘出過人命，經稽查取締後，南澳沙灘車跑去東澳營業，近來業者未經申請同意涉入國有沙灘及河川區域，實屬違法行為，縣政府將從9月起，移至東澳沙灘進行聯合稽查。

縣政府表示，目前當地有3家沙灘車業者，大多帶客人到河川高灘地行駛，但過程中會行經沙灘，所以取締重點與南澳不同，重點放在河川區域內的違規騎乘，一旦被查獲依違反水利法，可以開罰2500元。