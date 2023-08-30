影／「進喔、發喔」越遠越興旺 基隆放水燈烈火照夜空

傳承169年的「鷄籠中元祭」，昨晚深夜11點在基隆望海巷進行重頭戲「放水燈」，「進喔、發喔！」的聲音此起彼落，各姓氏宗親會的「水燈首」依序推入海中，為海上孤魂引路照亮夜空。習俗認為水燈頭漂得越遠，代表該字姓氏的運勢就會越興旺。

昨晚7時起水燈頭、花車在市區遊行後，約晚間10點半，各姓氏宗親會的水燈頭載到望海巷海邊，岸邊早已備妥供桌與香案，供奉三牲祭品，由道長誦經，舉行祭儀，副市長邱佩琳代表市長謝國樑參加，內政部長林右昌也以林姓宗親身分到場。

岸上擠滿拍照民眾，現場燃放煙火震撼夜空，昨晚11點整，隨後主普郭姓姓宗親會的水燈頭，在宗親們的簇擁下率先推入海面，各姓宗親會也依序將水燈頭推入海中，進行過程中民眾高喊「發喔」、「旺喔」聲此起彼落，非常熱鬧。

昨晚浪大，有的水燈頭還被吹向岸邊，但大部分燒得非常興旺漂向海中，有的宗親看到火越燒越旺，直說今年一定有好運，但也有一個水燈頭漂一半熄火，該宗親不斷喊加油「燒起吧」。

文化局表示，放水燈的目的在為水上孤魂照路，前來接受人間普度，才能使水陸兩界孤魂靖安，約在昨晚11點半放完各宗親水燈頭，十分順利，火光照亮八斗子夜空。

隨著海面上的水燈頭越燒越旺，現場台灣民俗專家林茂賢老師，現場講解施放水燈頭與中元祭的相關民俗知識，民眾透過線上直播也能夠如臨現場般地參與祭典活動。林茂賢說，放水燈就是為水上孤魂照路，前來人間接受普度吃好料。