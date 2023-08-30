聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東2里擬設養雞場 居民陳情

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東市康樂里民不滿養雞場擴充規模，數十里民昨赴議會陳情，在議會門口高舉布條。記者徐白櫻／攝影
台東市康樂里民不滿養雞場擴充規模，數十里民昨赴議會陳情，在議會門口高舉布條。記者徐白櫻／攝影

台東市康樂里及建農里兩地居民，昨天不約而同前往縣議會遞交陳情書，拒絕養雞場入侵，另訴求成立畜牧事業專區及設總量管制；縣府農業處表示，二處養雞場尚未向縣府遞件申設，設置專區難度高，必須從長計議，總量管制可修改自治條例納入。

台東縣議會昨召開臨時會，因為康樂里新設養雞場已在里內開2次說明會，康樂里數十名里民昨上午聚集議會門口，多名議員到場聲援，里民舉白布條表達不滿，主張「捍衛家園拒絕雞場」，反諷業者犒賞雞蛋，難道居民就該乖乖聽話，高呼抗議口號後遞交陳情書給秘書長吳慶榮。

議會大廳內，台東市建農里長林金寶及里民也舉布條訴求「捍衛美麗家園」、「還我乾淨空氣」。林金寶說，建農里已設置4座養雞場、1座雞糞處理廠，及1座垃圾掩埋場，居民開窗就聞到臭味。

林金寶說，里民三餐吃飯都配雞屎味，每次陳情各單位互踢皮球，生活品質很差，無法接受新場繼續進駐；議員林參天呼籲縣府替養雞、養豬等畜牧業成立專區，徹底解決問題。

農業處長許家豪表示，康樂、建農兩地居民抗議的養雞場皆在地方辦過說明會，尚未送件申請。養雞場總量管制部分，無論中央或地方都無相關法規，但可從牧場管理自治條例著手修改。

台東 情書 議員

延伸閱讀

抗議鬧雙胞 建農、康樂里民分赴台東縣議會反設養雞場

未收費公有停車位遭長期占用 苗栗縣擬納管強制移置

萬丹設大型養雞場飼逾6萬隻雞 鄰近4村百村民成立自救會抗爭

許淑華要失望了 台東縣議會退回焚化爐垃圾處理提案

相關新聞

花蓮文旦防颱 協調外役監助搶收

蘇拉颱風來勢洶洶，花蓮瑞穗鄉農友忙著採收文旦，需要工人幫忙採收與載運。瑞穗鄉農會協調自強外役監，約有50至60人投入搶收...

影／「進喔、發喔」越遠越興旺 基隆放水燈烈火照夜空

傳承169年的「鷄籠中元祭」，昨晚深夜11點在基隆望海巷進行重頭戲「放水燈」，「進喔、發喔！」的聲音此起彼落，各姓氏宗親...

宜蘭路邊智慧停車 首波將設295個

宜蘭縣路邊停車共有1千多個人工計費停車位，有鑑於人工收費投入不少人力，時下的智慧化停車管理逐漸蓬勃發展，縣政府決定未來推...

基隆正式特教師 新學期增39名

今天開學，為照顧特教生需求，基隆市政府表示，新學期新增39名正式特教師，大幅提升特教師合格率近90%，教育處也編列300...

深夜震撼！台東米苔目名店榕樹下突發疑似歇業公告

台東米苔目名店「榕樹下」29日晚間在臉書張貼訊息，公告以「勇敢放下」為標題，內容感謝台東、台灣、全世界各地鄉親朋友的長期...

台東2里擬設養雞場 居民陳情

台東市康樂里及建農里兩地居民，昨天不約而同前往縣議會遞交陳情書，拒絕養雞場入侵，另訴求成立畜牧事業專區及設總量管制；縣府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦