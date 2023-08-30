台東2里擬設養雞場 居民陳情

台東市康樂里及建農里兩地居民，昨天不約而同前往縣議會遞交陳情書，拒絕養雞場入侵，另訴求成立畜牧事業專區及設總量管制；縣府農業處表示，二處養雞場尚未向縣府遞件申設，設置專區難度高，必須從長計議，總量管制可修改自治條例納入。

台東縣議會昨召開臨時會，因為康樂里新設養雞場已在里內開2次說明會，康樂里數十名里民昨上午聚集議會門口，多名議員到場聲援，里民舉白布條表達不滿，主張「捍衛家園拒絕雞場」，反諷業者犒賞雞蛋，難道居民就該乖乖聽話，高呼抗議口號後遞交陳情書給秘書長吳慶榮。

議會大廳內，台東市建農里長林金寶及里民也舉布條訴求「捍衛美麗家園」、「還我乾淨空氣」。林金寶說，建農里已設置4座養雞場、1座雞糞處理廠，及1座垃圾掩埋場，居民開窗就聞到臭味。

林金寶說，里民三餐吃飯都配雞屎味，每次陳情各單位互踢皮球，生活品質很差，無法接受新場繼續進駐；議員林參天呼籲縣府替養雞、養豬等畜牧業成立專區，徹底解決問題。

農業處長許家豪表示，康樂、建農兩地居民抗議的養雞場皆在地方辦過說明會，尚未送件申請。養雞場總量管制部分，無論中央或地方都無相關法規，但可從牧場管理自治條例著手修改。