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抗議鬧雙胞 建農、康樂里民分赴台東縣議會反設養雞場

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東市康樂里民不滿養雞場擴充規模，數十里民今日赴議會陳情，眾人在議會門口高舉抗議布條。記者徐白櫻／攝影
台東市康樂里民不滿養雞場擴充規模，數十里民今日赴議會陳情，眾人在議會門口高舉抗議布條。記者徐白櫻／攝影

台東養雞場抗議頻傳，康樂里及建農里兩地居民今天不約而同前往縣議會抗議及遞交陳情書，拒絕養雞場入侵，另訴求成立養殖事業專區及設總量管制。縣府農業處表示，兩處養雞場尚未向縣府遞件申設，設置專區難度高，必須從長計議，總量管制可修改自治條例納入。

台東縣議會召開臨時會，今天上午台東市康樂里數十名居民聚集前往議會門口舉白布條表達不滿，居民主張「捍衛家園拒絕雞場」，反諷業者犒賞雞蛋，難道居民就該乖乖聽話，高呼抗議口號後遞交陳情書給秘書長吳慶榮。康樂里新設養雞場已在里內召開兩次說明會，今日也有多名議員到場聲援。

議會大廳內，台東市建農里長林金寶及多位里民也舉布條抗議，里民訴求「捍衛美麗家園」、「還我乾淨空氣」。林金寶說，建農里已經設置4家養雞場、1家雞糞處理廠及1座垃圾掩埋場，居民打開窗戶，空氣飄散臭味，三餐吃飯都配雞屎味，每次陳情各單位互踢皮球，生活品質很差，無法接受新場繼續進駐。

議員林參天指出，縣府有責任替養雞、養豬等畜牧業成立專區，以求徹底解決問題。

農業處長許家豪表示，康樂、建農兩地居民抗議的養雞場皆在地方辦過說明會，尚未正式送件申請。養殖專區層面甚廣，可能去哪裡都有人反對，須進一步研議，另有關養雞場總量管制部分，無論中央或地方都沒有相關法規，可從牧場管理自治條例著手修改。

台東市建農里民抗議里內又要新設養雞場，里長林金寶（中）遞交陳情書給台東議會秘書長吳慶榮（右）。記者徐白櫻／攝影
台東市建農里民抗議里內又要新設養雞場，里長林金寶（中）遞交陳情書給台東議會秘書長吳慶榮（右）。記者徐白櫻／攝影
台東市康樂里民不滿養雞場擴充規模，數十里民今日赴議會陳情，眾人在議會門口高舉抗議布條。記者徐白櫻／攝影
台東市康樂里民不滿養雞場擴充規模，數十里民今日赴議會陳情，眾人在議會門口高舉抗議布條。記者徐白櫻／攝影
台東市建農里民今日赴議會舉白布條抗議，不滿里內已有4家養雞場，現在又有業者準備成立第5家。記者徐白櫻／攝影
台東市建農里民今日赴議會舉白布條抗議，不滿里內已有4家養雞場，現在又有業者準備成立第5家。記者徐白櫻／攝影
台東市康樂里民抗議養雞場，抗議群眾代表（右二）遞交陳情書給議會秘書長吳慶榮（左三）。記者徐白櫻／攝影
台東市康樂里民抗議養雞場，抗議群眾代表（右二）遞交陳情書給議會秘書長吳慶榮（左三）。記者徐白櫻／攝影

台東 情書 議員

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