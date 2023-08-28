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太魯閣國家公園管理處建避難山屋 將申請秀林鄉門牌

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
太管處在奇萊東稜磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地各興建山屋，已陸續完工，將向秀林鄉公所申請門牌號碼正式啟用。圖為大理石營地山屋，於7月完工。圖／太管處提供
太管處在奇萊東稜磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地各興建山屋，已陸續完工，將向秀林鄉公所申請門牌號碼正式啟用。圖為大理石營地山屋，於7月完工。圖／太管處提供

政府開放山林吸引民眾登山，太魯閣國家公園管理處在奇萊東稜磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地各興建山屋，讓山友在山區有緊急避難場所。經過人力近千趟次、直升機協助吊掛運上山，現山屋已陸續完工，將向花蓮縣秀林鄉公所申請門牌，完成後正式啟用。

太魯閣國家公園管理處表示，自2019年起，規畫興建避難山屋，於屏風山興建1座山屋、鋸東避難小屋2座，已開放山友申請使用；去年起在園區內生態保護區的奇萊東稜磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地3處各興建1座避難山屋。

太管處環境維護課長何文晟表示，之前採用人力的方式，由人力揹載建材到海拔3600多公尺的高山，前後近千趟次運送，十分艱辛。去年11月中旬開始，請空中勤務總隊黑鷹直升機協助，吊掛山屋所需建材，也載運工程人員上山。

何文晟指出，1棟山屋建材重量約6公噸多，空勤直升機前幾趟因油料多，為了能順利起飛，只能載送較輕的建材；等油料變少，才能載運較重的建材上山，來回數10趟後，順利完成載運。

山屋建材使用強化鋼管與台灣杉木，可讓山屋輕量化也符合環保，不過，考量抵擋颱風來襲時的強陣風，周邊特別設置蛇籠以加強穩固山屋。

何文晟表示，奇萊東稜磐石中峰、北鞍三叉營地山屋去年興建完成，大理石營地也在今年7月完工，取得使用執照後，將向秀林鄉公所等單位申請門牌號碼，即可正式啟用。

太魯閣國家公園 黑鷹直升機 門牌

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