無障礙公車少挨批 基隆逐年爭取

基隆市政府公車處長年虧損19億，基隆審計室發現，營運資金短缺，無障礙低底盤公車配置不足，去年全部155輛公車僅占47%，遠低全國平均值71%。議員批不夠友善。市府表示，年底再有6輛低底盤交貨，逐年爭取經費汰換。

審計室說，市府為營運周轉向銀行舉借短期借款金額已11億，政府目前全力推動市區電動公車，推估基隆汰換現有公車需17億，最佳情況是公路總局及環保署核定最高補助額度，公車處仍至少需負擔6億，未來財務負擔沉重。

審計室認為，無礙礙公車配置不足，去年統計全部155輛公車僅73輛，應檢討無障礙公車數量，建議加強分析社福卡刷卡乘車資訊。

議員陳宜說，很多長者、媽媽帶小朋友搭公車，市府對這些族群應更友善，採購無障礙公車應加快速度。議員呂美玲表示，前市府不夠重視，汰換速度太慢，現在新市府要加快腳步。

市公車處說明，目前低底盤有73輛，多符合無障礙，若含非無障礙車共162輛，年底預計還會增6輛低底盤車，因公路總局目前僅推動電動公車汰換計畫，無柴油低底盤汰換計畫，基隆市電動公車汰換尚在評估中，若採購目前市面上中古低底盤公車，因變更業者需補繳大額貨物稅，採購困難，正尋找可行方案。

交通處長王圳宏表示，會協助向公路總局爭取補助，無障礙公車除了低底盤外，車內還要有無礙障設施如設有輪椅區等，因外縣市的公車多為民營，汰換速度才會比較快，基隆尚未民營化，汰換速度要視財政狀況。