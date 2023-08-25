超跑嘉年華「炸街」引熱議 謝國樑：移到更好地點

基隆市政府上周六日連續2天舉辦「超跑嘉年華」，封閉中正路南下車道展示直線加速動態秀，「跑車炸街」吸引不少民眾爭睹搶拍。今天議會引發熱烈討論，民進黨議員批造成塞車擾民，地點不當；國民黨議員則肯定是成功行銷基隆。市府說，2天吸引3.6萬人次，會滾動檢討，未來會移到更好的地方辦理。

民進黨議員張之豪說，中正路、義一路一帶診所約有20多家，且多是婦幼相關，因塞車造成困擾。施偉政表示，此次改裝車特別多，由交通處承辦很奇怪，場地引發不少民眾抱怨，選擇應更慎重。

議員鄭文婷認為，周六到晚上7、8點還在塞車，服務處接獲噪音陳情，車子轟隆噪音造成刺耳不舒服。張顥瀚指出，除了塞車外，也讓救護車等要改道，幸好當天沒有緊急狀況，認為當初規畫不夠周全。

不過，國民黨議員則多表肯定，曾紀嚴認為有創造經濟效益，只是地點選擇可移往郊區，行銷基隆不錯，海洋廣場整個都是人，湧入數萬人進行。議員郭美秀認為，這次行銷是成功的，吸引很多外縣市民眾來基隆觀光，可以滾動式檢討。議員連恩典表示，超跑活動很有吸引力，也吸引很多年輕人來。

無黨籍議員張耿輝則建議，辦大型活動要考量地點、配套及宣傳，這一次宣傳不夠，有不少抱怨聲，且超跑多是有錢人的印象。無黨議員張芳麗認為，活動正面應應多，讓民眾感受到這麼炫的活動，感受基隆在改變了。

交通處長王圳宏表示，事前已有完整交通維持計畫，包括交通疏導、接駁運輸、停車設施等，市府疫後拚觀光，帶動觀光產業復甦，連續兩天辦理超跑嘉年華，首日吸引2.4萬人次，第二天也有1.2萬人。

市長謝國樑指出，未來還是會再辦，但會精進計畫，移到更好的地方，這次是很好的周六行銷，尤其晚間的煙火更吸引逾萬人。周六來基隆的人本來就比較多，活動當天其實並沒有比一般的周六更塞。謝市長並指出，電動車是未來的趨勢，未來考慮辦相關賽事。