快訊

郭台銘訪金門！「他」意外現身廟宇合體 全程低調連致詞都沒有

陳隨意認了！爆離婚「淨身出戶」嘆：謝宜君把我當外人

選舉遭控洗錢1億元！謝國樑告林楚茵求償300萬元 判決結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

薛富盛想會謝國樑談四接 王醒之：先向基隆市民道歉

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
守護外木山行動小組召集人王醒之（中）今天說，首任環境部長薛富盛試圖「疏通」基隆市長謝國樑前，應向基隆市民道歉，暫停違法四接環評。聯合報系資料照片、守護外木山行動小組提供
守護外木山行動小組召集人王醒之（中）今天說，首任環境部長薛富盛試圖「疏通」基隆市長謝國樑前，應向基隆市民道歉，暫停違法四接環評。聯合報系資料照片、守護外木山行動小組提供

行政院環境部今天舉辦揭牌成立典禮，守護外木山行動小組召集人王醒之首任部長薛富盛談論四接議題時，以「環團與市府有不同看法」輕輕帶過，實則「環保署」全力護航台電，更上演黑箱環評「基隆七七事變」。薛試圖「疏通」基隆市長謝國樑前，應向基隆市民道歉，暫停違法環評。

環境部分設碳費主管機關氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署及國家環境研究院。四接環評爭議被視為環境部成立後首要挑戰，薛富盛表示，環團及縣市政府有不同的看法，未來會擴大公民及環保團體參與，同時也會拜訪謝國樑。

王醒之表示，過去台電、環保署從環評專一審到專五審，都未明確回應破壞基隆海洋生態、海岸景觀、基隆港營運、甚至威脅國家安全等問題。環保署甚至全力護航台電，在程序不完備、調查不正確的狀況下，違法召開環評專五審更上演黑箱環評，他要求暫停違法環評。

王醒之說，薛富盛若不願面對四接環評違法爭議，也沒有任何積極作為讓環評程序更透明、提升公民參與，相較於過去張子敬領導的環保署，升格的環境部只是舊瓶裝新酒、換湯不換藥，基隆人7月間向監察院陳情，調查專五審環保署違法事項，在沒有結果前不該重啟四接環評。

王醒之表示，若薛福盛沒有是非判斷，不願對基隆人道歉、承諾改正，那麼薛宣稱聆聽公民意見，恐怕只能聽聽就好。基隆人不需要更多威脅或利誘，需要的是真正的的傾聽與回應。

環評 基隆港 環保署

延伸閱讀

環境部長薛富盛想訪基隆談四接 謝國樑：會在市府門口迎接

碳費何時公布？薛富盛：盼訂出大家都能接受的價格

謝國樑改造城市風貌 邀台日韓學生提創意 垃圾桶成樣品

四接環評爭議怎解？首任環境部長薛富盛：會去拜會謝國樑

相關新聞

薛富盛想會謝國樑談四接 王醒之：先向基隆市民道歉

行政院環境部今天舉辦揭牌成立典禮，守護外木山行動小組召集人王醒之首任部長薛富盛談論四接議題時，以「環團與市府有不同看法」...

環境部長薛富盛想訪基隆談四接 謝國樑：會在市府門口迎接

行政院環境部首任部長薛富盛今天說，會拜會基隆市長謝國樑討論「四接」議題。謝國樑下午表示，會在市府門口迎接，對於四接，希望...

汰換老舊柴油車 宜蘭24輛低地板電動公車將接手上路

宜蘭汰換老舊柴油公車，24輛低地板電動公車接手上路，此次汰換數量占所有市區公車約兩成，5條主要路線行經台9線、台7丙線，...

農曆七夕宜蘭最猛鬼故事掀熱議 網友點名這地方最恐怖

今天農曆七夕，有人在網路徵求宜蘭在地鬼故事，吸引大批網友留言，揭露宜蘭歷史檔案有紀錄的鬼故事；不過最多人認為，在國5高速...

宜蘭不是鄉下地方！ 中興紙廠等歷史建築獲1.9億元補助

行政院文化部今年提出「歷史與文化資產維護發展計畫」第五期，宜蘭縣申請32案全獲核定，共得到1億9154萬元補助款，包含中...

花蓮自由街停車場9月起收費 提供多元支付前10分鐘免費

花蓮市自由街停車場（民國路至中正路段）重新畫設109個停車格位，導入智慧化收費系統，經測試完成後，9月1日將正式收費，使...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦