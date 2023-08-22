薛富盛想會謝國樑談四接 王醒之：先向基隆市民道歉

行政院環境部今天舉辦揭牌成立典禮，守護外木山行動小組召集人王醒之首任部長薛富盛談論四接議題時，以「環團與市府有不同看法」輕輕帶過，實則「環保署」全力護航台電，更上演黑箱環評「基隆七七事變」。薛試圖「疏通」基隆市長謝國樑前，應向基隆市民道歉，暫停違法環評。

環境部分設碳費主管機關氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署及國家環境研究院。四接環評爭議被視為環境部成立後首要挑戰，薛富盛表示，環團及縣市政府有不同的看法，未來會擴大公民及環保團體參與，同時也會拜訪謝國樑。

王醒之表示，過去台電、環保署從環評專一審到專五審，都未明確回應破壞基隆海洋生態、海岸景觀、基隆港營運、甚至威脅國家安全等問題。環保署甚至全力護航台電，在程序不完備、調查不正確的狀況下，違法召開環評專五審更上演黑箱環評，他要求暫停違法環評。

王醒之說，薛富盛若不願面對四接環評違法爭議，也沒有任何積極作為讓環評程序更透明、提升公民參與，相較於過去張子敬領導的環保署，升格的環境部只是舊瓶裝新酒、換湯不換藥，基隆人7月間向監察院陳情，調查專五審環保署違法事項，在沒有結果前不該重啟四接環評。

王醒之表示，若薛福盛沒有是非判斷，不願對基隆人道歉、承諾改正，那麼薛宣稱聆聽公民意見，恐怕只能聽聽就好。基隆人不需要更多威脅或利誘，需要的是真正的的傾聽與回應。