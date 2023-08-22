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環境部長薛富盛想訪基隆談四接 謝國樑：會在市府門口迎接
行政院環境部首任部長薛富盛今天說，會拜會基隆市長謝國樑討論「四接」議題。謝國樑下午表示，會在市府門口迎接，對於四接，希望薛多多聽在地民眾以及公民團體的心聲。
環境部今天舉辦揭牌成立典禮，分設碳費主管機關氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署及國家環境研究院。四接環評爭議被視為環境部成立後首要挑戰，薛富盛表示，環團及縣市政府有不同的看法，未來會擴大公民及環保團體參與，同時也會拜訪謝國樑。
謝國樑今天下午接見美國史丹佛大學胡佛研究所學者團前說，薛富盛要來基隆訪問，市府竭誠歡迎，到時候他會在市府大門口迎接。
謝國樑表示，有關四接議題，他希望薛富盛多多聽在地民眾以及公民團體的心聲，畢竟上一次在環保署召開的環評會議，結果讓大家感到相當的意外。
謝說，新人新政，市府就民眾長久以來關心的環保議題，會跟環境部深度溝通。有關四接的部分，他也可以跟薛做一些比較深刻的討論。基隆仍然有一些環境部管理的相關問題，市府也會一併提出建議，跟薛相互探討。
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