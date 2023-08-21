羅東通學廊道守護學生安全 陳建仁讚「典範」值得學習

行政院長陳建仁今天到宜蘭視察「清溝非營利幼兒園」及「羅東國小暨成功國小通學廊道工程」，兩項工程由縣政府與鎮公所向中央爭取前瞻計畫補助，均已完成，陳建仁肯定羅東通學廊道是很好的典範，孩子高興上學、平安回家，在相關會議中可以去講講如何做通學廊道，讓其它地區好好學習。

羅東鎮是全台面積最小鄉鎮，人車擁擠，位於市場及醫院附近的學校，學生上下學與車爭道，非常危險。鎮公所爭取「羅東國小暨成功國小通學廊道工程」前瞻計畫補助，工程總經費3597萬7584元，公所自籌18%配合款，該工程於110年12月15日開工，隔年11月30日完工。

鎮長吳秋齡今天親自向行政院長陳建仁簡報，該項守護孩童的道路工程，針對羅東國小周圍改善清潭路、南昌街，改善長度750公尺；成功國小周圍改善興東南路、文化街、文化街一巷，改善長度750公尺，合計1.5公里，總改善面積9810平方公尺，打造友善的生活步道與停車規劃，形塑藝文林蔭廊道，無論民眾步行、家長接送及公車停靠都更安全，共創學校與社區雙贏。

陳建仁表示，中央與地方可以合作，把前瞻基礎建設做得很好，有人說「債留子孫」，這是不正確的說法，基礎建設做好，未來在經濟社會及交通方面會有更好發展。

陳建仁在視察「清溝非營利幼兒園」時表示，政府補助5千多萬元興建幼兒園，園舍結合自然環境，讓小朋友在小山丘、環狀廊道與恐龍廣場快樂奔跑，非常好的學習空間，感謝縣政府提出相當不錯的建設計畫，也謝謝小太陽幼兒教育發展協會及幼兒園經營管理。