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6年前大武崙溪滿溢 基金公路成漂漂河 謝國樑督導防汛

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天前往基金一路、武嶺街口，視察工務處設置移動式大型抽水機防汛作業。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天前往基金一路、武嶺街口，視察工務處設置移動式大型抽水機防汛作業。記者邱瑞杰／攝影

中度颱風卡努颱風中心今天在基隆東北方海域宛如滯留，基隆市長謝國樑上午前往從武嶺街口和堵南抽水站，視察防汛整備作業。安樂區外寮里長顏厚廣指大武崙溪有河道擋土牆龜裂，擔心土石崩坍堵塞河道，謝指示工務處協調業管的水公司，盡早施工改善。

大武崙地區6年前曾因為下大雨，大武崙溪宣洩不及，溪水滿溢造成河道左岸地區淹水超過1公尺，基金公路還出現計程車漂流場景。

卡努颱風進逼，基隆市政府工務處在基金一路、武嶺街口設置，一旦出現瞬間豪大雨，就可以啟動抽水降低水患威脅。

謝國樑在武嶺街口聽取工務處長陳耀川簡報防汛作業，陳耀川表示，市府今年向中央爭取1.5億元經費整治大武崙溪，包括在中崙里設置排水箱涵分流、中段溪底浚深1公尺左右及邊坡整治，工程已經發包，預計明年完成。

謝國樑聽取簡報後，走訪鄰近商家了解防颱措施。當地因為曾經淹水超過1公尺，基隆公路商家多已安裝1.5公尺高的防水閘門。謝國樑叮囑商家跟居民，大武崙溪水位上漲可能釀災時，要立即將閘門架好，避免不必要的損失。

顏厚廣向謝國樑反映，大武崙溪在棒球場計分台旁的河道擋土牆，前年中結構龜裂致，土石脫落，雖覆蓋防水帆布，但遇到大雨仍可能崩塌堵塞河水，造成淹水。謝到現場查看後說，這個問題延宕已久，監察院也要求盡快改善。市府將在自來水公司召開董監事會議時，要求水公司處理，確保民眾生命及財產安全。

謝國樑接著前到堵南抽水站視察，聽取市府工務處委辦的廠商簡報，抽水機具平日都有定期維護，確保在需要時能夠發揮排洪防災的功能。一旦基隆河水位超過海拔9.5公尺，便立即啟動協助抽排水。

基隆市長謝國樑今天前往基金一路、武嶺街口，視察工務處設置移動式大型抽水機防汛作業。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天前往基金一路、武嶺街口，視察工務處設置移動式大型抽水機防汛作業。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙溪擋土牆龜裂，附近居民擔心大雨崩塌，堵塞河水造成淹水。圖／基市府提供
基隆市大武崙溪擋土牆龜裂，附近居民擔心大雨崩塌，堵塞河水造成淹水。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天前往基金一路、武嶺街口，視察工務處設置移動式大型抽水機防汛作業。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天前往基金一路、武嶺街口，視察工務處設置移動式大型抽水機防汛作業。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天前往堵南抽水站，視察防汛整備作業。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天前往堵南抽水站，視察防汛整備作業。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙溪擋土牆龜裂，附近居民擔心大雨崩塌，堵塞河水造成淹水。圖／基市府提供
基隆市大武崙溪擋土牆龜裂，附近居民擔心大雨崩塌，堵塞河水造成淹水。圖／基市府提供

謝國樑 卡努颱風

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