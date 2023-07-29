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影／飄香90年戴記扁食將熄燈 客人大排長龍搶吃一波

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮戴記扁食傳出將歇業的消息，這兩天店門口排隊的人潮更多了。記者王燕華／攝影
花蓮戴記扁食傳出將歇業的消息，這兩天店門口排隊的人潮更多了。記者王燕華／攝影

飄香90年，花蓮知名小吃戴記扁食即將歇業消息傳出，這幾天不少老客人趕著上門再吃一次，店門前大排長龍。老店員工很多都做了2、30年，一名大半輩子都在戴記工作的員工說，上月老闆告知要結束，雖然捨不得，但也沒辦法，就趁此機會退休。

「戴記扁食」和花蓮另一家扁商名店「液香扁食」據傳系出同門，都是觀光客愛吃的知名小吃。位於市區中華路的「戴記扁食」已傳承到第4代，依照第一代戴阿火的配方，簡單清爽卻有著濃濃古早味，牆上掛著多張前總統「蔣經國」造訪的黑白老照片，也看得出「戴記」的悠久歷史。

近日第三代業者戴玉麗在店內張貼公告，「考慮年歲逐高，體力不堪負荷經營，將於2023年8月31日結束營業」，消息一出，讓老客人相當驚訝，原本生意就相當好，這兩天更被「擠爆」，店門口大排長龍，至少排隊2、30分鐘才能入內用餐。

店內4、5名員工，忙著備料、煮扁食，一碗接著一碗，手沒停過，被騰騰熱氣蒸得滿身大汗。一名做了30多年的老員工說，店內員工都作了2、30年，上月老闆告知大家要結束營業，有點訝異也捨不得，好味道卻無法傳承，但也是老闆的決定，也沒有辦法，正好自己也到退休年齡，就趁此機會回家休息。

陳姓婦人聽到消息，今天趕到戴記訂購冷凍扁食，要寄給在台北工作的孩子吃。她說，「戴記」是家人記憶中的滋味，孩子從小吃到大，就算到外地求學、工作，還是常請她寄冷凍宅配一解鄉愁，聽說不做了，趕快來多訂一些。

王姓遊客暑假帶孩子到花蓮旅遊，聽到名店歇業，也好奇來吃一波，他覺得味道不錯，已經是90多年的老店，就這樣收起來，實在太可惜。

花蓮戴記扁食飄香90年，已傳承到第4代，仍維持簡單卻濃濃的古早味。記者王燕華／攝影
花蓮戴記扁食飄香90年，已傳承到第4代，仍維持簡單卻濃濃的古早味。記者王燕華／攝影
花蓮戴記扁食近日在店內貼出公告，表示因年事已高，將營業到8月31日。記者王燕華／攝影
花蓮戴記扁食近日在店內貼出公告，表示因年事已高，將營業到8月31日。記者王燕華／攝影
花蓮戴記扁食飄香90年，店內老員工都做了2、30年，對於即將歇業，趕到捨不得。記者王燕華／攝影
花蓮戴記扁食飄香90年，店內老員工都做了2、30年，對於即將歇業，趕到捨不得。記者王燕華／攝影

老闆 小吃 花蓮

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