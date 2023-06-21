行政院前顧問開發光電場涉弊 力暘能源插旗花蓮引疑慮

光電產業大舉進軍花蓮鳳林鎮，申請案逾30件，時代力量發現，其中7件共138筆土地，由力暘能源以不同子公司名義申請，因力暘在台南的開發案涉及不當取得土地上月遭檢調搜索，總裁古盛煇400萬元交保，時力籲相關單位嚴格把關，杜絕綠電蟑螂。花蓮縣府表示，對地面型光電開發案嚴謹對待，目前收到1件力暘申請案，因沒有在地鄉鎮公所同意函，已退回。

時力花蓮黨部清查縣內光電場申請案，鳳林共7案場，由力暘能源以地勢電業、地暘綠電及天樞智慧能源3家子公司插旗，138筆土地總面積約192公頃，位於鳳林鎮中原、鳳榮及中心埔等地，6件屬國有財產署、1件屬台糖，其中5件已獲國產署核發同意書，依程序還要向縣府申請，另外1件審核中，1件尚未提出。

時力花蓮黨部今天舉行記者會，質疑力暘插旗花蓮恐有疑慮。時力立委陳椒華以線上方式出席，強調再生能源對國家淨零碳排和經濟十分重要，但太陽能光電缺乏嚴謹環評機制，對環境生態、社區、產業的影響難以評估。

陳椒華說，鳳林鎮光電申請案逾30件，面積1700多公頃，若全部審查通過，加上私有土地，面積超過2000公頃，將對環境生態、農村經濟發展帶來巨大衝擊，應有更嚴謹評估和稽查機制，也將要求金管會督導銀行對司法調查中的光電業者融資申請案更審慎。

對於花蓮綠能方向，陳椒華建議發展與農業、觀光結合，對社區影響較小且可行的再生能源，如可以協助農村去除農業廢棄資材的生質燃料、可以同時發展溫泉產業的地熱發電等，都很適合。

時力花蓮黨部主委紀岳良說，目前雖無法證明力暘相關企業在花蓮申請案有弊端，但一家公司就衍生100多家子公司在台灣各地設光電場，確實啟人疑竇，也讓人懷疑開發過程可能踩在灰色地帶，甚至有觸法之虞。

時力決策委員、花蓮服務處主任陳慶元指出，力暘總裁古盛煇是行政院前顧問，曾任新竹縣小英之友會副祕書長，政商關係良好，光電、儲能等開發案場遍布全台。但光電發展利益應全民共享，不能讓特定背景人士取得捷徑，提出「銀行評估開發融資更審慎、政府評估光電開發更嚴謹、農村國土規畫巨變更重視」三項訴求，呼籲相關單位嚴格把關。

花蓮縣府表示，配合中央綠電政策，主動規畫學校、機關等屋頂型光電設備，對地面型則嚴謹看待，要求需取得鄉鎮公所的同意函。目前收到1件力暘旗下公司申請案，就因沒有鄉鎮公所同意函退回。

力暘能源上月遭搜索後在臉書發聲明，總裁古盛煇、董事長黃志文配合檢調釐清事件後已返回工作崗位，公司所有作業均依政府相關規定辦理，絕無不法情事。