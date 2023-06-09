仁安村反對養雞屠宰場 赴花蓮縣府抗議

花蓮縣吉安鄉仁安村有業者申請興建養雞屠宰場，居民憂心汙染空氣、水源，自救會昨天到縣府抗議、議會陳情，要求縣府召開說明會、業者立即停工撤場，並由縣府輔導業者遷移至適合場地妥善管理。農業處指出，會要求業者與地方好好溝通。

反對海濱段設立養雞屠宰場自救會數十人，昨先到縣府前舉抗議牌表達訴求，接著步行到縣議會前陳情，分別由農業處長陳淑雯、議會秘書長陳德惠代表接下陳情書。

自救會長林薛華說，養雞屠宰場從2月起建，業者一直沒有正式合法說明，居民事先不知情；仁安村地勢低窪、沒有排水設施，以一天屠宰2000隻估算，每天排25噸用水，汙穢連同血水混一起，無處可排，將汙染土地、水源，對環境造成嚴重衝擊。

業者3月辦說明會，說明最多友善放牧300至400隻特色雞種，場內鋪上粗糠減少臭味，屠宰場約60坪，每天宰殺量5、600隻，汙水排放一定會達流放標準，設施合乎法規。

陳淑雯說，業者向縣府申請規模8000隻的養雞場，提交文件到鄉公所，鄉所已要求補件；民眾陳情主要針對屠宰場的血水等問題，屠宰場操作許可是由農委會動植物防檢局核准，都經合法申請，會要求業者與地方好好溝通。